أطلقت «قوقل» ميزة جديدة تستهدف صناع المحتوى في الولايات المتحدة، تتيح لهم إنشاء ملفات تعريف مخصصة تظهر مباشرة ضمن نتائج البحث، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضورهم الرقمي وإبراز أعمالهم ومحتواهم عبر مختلف المنصات الرقمية.

وتوفر الميزة الجديدة مساحة مخصصة داخل نتائج البحث، تعرض أبرز المعلومات المتعلقة بصانع المحتوى، بما في ذلك الروابط الرسمية والحسابات الاجتماعية والمحتوى المنشور، ما يحول صفحة البحث إلى واجهة موحدة تعكس الهوية الرقمية لصاحب الحساب بدلاً من الاكتفاء بعرض النتائج التقليدية.

وتسعى «قوقل»، من خلال هذه الخطوة، إلى تسهيل وصول الجمهور إلى المحتوى الموثوق وتعزيز فرص اكتشاف المبدعين والمؤثرين والعلامات التجارية الشخصية عبر محرك البحث.

وحددت الشركة عدداً من الشروط للاستفادة من الميزة، أبرزها امتلاك 100 ألف مشترك على يوتيوب، أو 100 ألف متابع على إنستغرام أو منصة إكس، أو 300 ألف متابع على تيك توك، إضافة إلى أن يكون صاحب الحساب قد أتم 18 عاماً على الأقل، مع استيفاء الحد الأدنى المطلوب من المتابعين على إحدى المنصات المعتمدة.