صوت أمريكا الإخباري يصمت.. توقف «CBS News Radio» بعد مسيرة حافلة بالأحداث الكبرى

أسدل الستار رسمياً على واحدة من أعرق المؤسسات الإخبارية في الولايات المتحدة، بعدما أنهت إذاعة CBS News بثها مساء (الجمعة)، عقب نحو قرن كامل من العمل في تغطية أبرز الأحداث العالمية والأمريكية.

وكانت الخدمة الإخبارية قد انطلقت لأول مرة في سبتمبر عام 1927، لتصبح خلال عقود طويلة منصة لعدد من أشهر الأصوات الإعلامية في تاريخ الصحافة الأمريكية، من بينهم إدوارد آر. مورو، وروبرت تراوت، ودوغلاس إدواردز، وتشارلز أوسجود، ودان راذر، والعديد من الأصوات المألوفة والموثوقة الأخرى على مدى عقود من تشغيلها.

وقال المذيع المخضرم ستيف كاثان، مقدم برنامج CBS World News Roundup، إن توقف الشبكة يمثل «خسارة لمؤسسة أمريكية حقيقية لعبت دوراً محورياً في تاريخ الإعلام الإخباري».

بدوره، وصف دان راذر الإذاعة بأنها كانت جزءاً أساسياً مما ساهم في توحيد الأمريكيين لسنوات طويلة، مؤكداً أنها ساعدت في نقل الأخبار إلى الجمهور قبل انتشار التلفزيون ووسائل الإعلام الحديثة.

وكانت إدارة الشبكة قد أعلنت في مارس الماضي قرار إغلاق الخدمة الإخبارية، مبررة ذلك بالتحديات الاقتصادية الصعبة التي تواجه قطاع الإعلام.

وفي بيان رسمي، أشاد رئيس CBS News توم سيبروسكي ورئيسة التحرير باري فايس بالدور التاريخي الذي لعبته الإذاعة منذ انطلاقها، مؤكدين أنها كانت أساساً لما بنته المؤسسة الإعلامية على مدار العقود الماضية.

وأشار البيان إلى أن برنامج World News Roundup ظل أطول نشرات الأخبار الإذاعية استمراراً في الولايات المتحدة.

وعلى مدار تاريخها، واكبت الإذاعة العديد من الأحداث المفصلية في التاريخ الحديث، بينها الهجوم على بيرل هاربور، وإنزال النورماندي خلال الحرب العالمية الثانية، وأزمة الصواريخ الكوبية عام 1962، وحرب الخليج، وهجمات 11 سبتمبر، وكارثة مكوك الفضاء كولومبيا عام 2003.

كما بثت الإذاعة أول تغطية لسلسلة مباريات الورلد سيريز للبيسبول عام 1938، وأجرت مقابلة شهيرة مع أسطورة اللعبة بيب روث في العام التالي.

ويُعد إدوارد مورو أحد أبرز الأسماء المرتبطة بتاريخ الشبكة، بعدما نقل تقارير ميدانية مؤثرة من أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية، ومن مدينة لندن أثناء الغارات الألمانية، إضافة إلى تغطيته لمعسكر بوخنفالد النازي بعد انسحاب القوات الألمانية.

ومن أشهر عباراته الإذاعية خلال الحرب: «أنا لا أبحث عن كلمات درامية.. أنا فقط أنقل ما رأيته».

كما استذكرت المراسلة أليسون كيز، تغطيتها لهجمات 11 سبتمبر من مانهاتن السفلى، مؤكدة أن الجمهور كان يحتاج وقتها إلى معرفة ما يجري بشكل مباشر ومن دون تسييس.

وفي الأيام الأخيرة قبل توقف البث، عبّر العاملون في الشبكة عن حزنهم لإغلاق المؤسسة التي اعتبروها جزءاً مهماً من تاريخ الصحافة الإذاعية الأمريكية.

وقالت كيز إن اختفاء الإذاعة سيترك فراغاً هائلاً في مجال الأخبار، مضيفة أنها تشعر بالفخر للعمل داخل هذه المؤسسة التاريخية.