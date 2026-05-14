تحولت لحظة عودة طفلة إندونيسية من مدرستها إلى مشهد يحبس الأنفاس، بعدما وثقت كاميرا هاتف والدها لحظة «صادمة» لا يمكن تصورها، حين فتحت الصغيرة حقيبتها المدرسية لتُخرج منها ثعباناً ضخماً بدم بارد وهدوء تام.

اللقطة التي اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي، أظهرت الطفلة وهي تمسك بالزاحف الطويل بثقة لافتة، وتقدمه لوالدها وكأنه حيوان أليف أو «لعبة» عادت بها من مدرستها. ملامح الهدوء على وجه الطفلة جعلت الكثير من المتابعين يشككون في صحة الفيديو، معتبرين إياه من صنع الذكاء الاصطناعي نظراً لغرابة الموقف.

لكن الصفحة الإخبارية التي نشرت المقطع أكدت أن المشهد حقيقي 100%، وأوضحت أن الطفلة تعيش في منطقة ريفية بإندونيسيا، إذ تعتاد العائلات هناك على التعايش مع أنواع من الزواحف غير السامة. ورغم التبريرات البيئية، إلا أن رؤية ثعبان بهذا الحجم يخرج من «حقيبة مدرسية» أثارت رعباً واسعاً بين الأمهات والآباء حول العالم.

وتسببت اللقطة في موجة من التعليقات الحادة، فبينما أشاد البعض بشجاعة الطفلة ورباطة جأشها، حذر آخرون من «كارثة محتملة»، مؤكدين أن تطبيع الأطفال مع كائنات فطرية خطرة قد يؤدي لنتائج لا تحمد عقباها. وتساءل الكثيرون: كيف تمكنت هذه الحقيبة الصغيرة من استيعاب هذا الثعبان الضخم طوال يوم دراسي؟