دعا خبراء في حماية الأطفال وأمن الإنترنت في المملكة المتحدة المدارس إلى إزالة صور الطلاب من مواقعها الإلكترونية وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، في ظل تصاعد تهديدات الابتزاز الجنسي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وحذر خبراء، بحسب تقارير إعلامية، من أن مجرمين باتوا يستغلون صور الأطفال المنشورة على الإنترنت، سواء عبر مواقع المدارس أو منصاتها الاجتماعية، لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تعديلها وتحويلها إلى صور جنسية مزيفة، ثم استخدامها لابتزاز المؤسسات التعليمية أو العائلات مقابل مبالغ مالية.

وكشفت مؤسسة مراقبة الإنترنت البريطانية (IWF) عن تعرض إحدى المدارس الثانوية البريطانية مؤخراً لمحاولة ابتزاز بعدما استخدم مجرمون صوراً مأخوذة من موقع المدرسة أو حساباتها الاجتماعية، ثم قاموا بتوليد صور مصنفة قانونياً كمحتوى اعتداء جنسي على الأطفال، قبل إرسالها إلى إدارة المدرسة وتهديدها بنشرها إذا لم تدفع المال.

وأكدت المؤسسة أنها تمكنت من تحويل الصور المزيفة إلى «بصمة رقمية» لمنع تداولها عبر كبرى المنصات الإلكترونية، مشيرة إلى أن نحو 150 صورة من المواد التي تم إنتاجها في الحادثة يمكن تصنيفها قانونياً ضمن مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال وفق القوانين البريطانية.

من جهتها، وصفت وزيرة الحماية البريطانية جيس فيليبس هذه الحوادث بأنها «تهديد ناشئ ومقلق للغاية»، مؤكدة أن الحكومة ستقوم بتحديث القوانين الخاصة باستخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج الصور الإباحية إذا اقتضى الأمر.

وأصدرت مجموعة الإنذار المبكر البريطانية المعنية بمكافحة الأضرار الإلكترونية توصيات واضحة للمدارس، تضمنت إزالة الصور الواضحة لوجوه الطلاب، أو استبدالها بصور بعيدة أو غير واضحة أو ملتقطة من الخلف، إضافة إلى تجنب نشر أسماء الأطفال أو أي معلومات تعريفية قد تسهل استهدافهم.

كما نصحت المدارس بإعادة تقييم الحاجة الفعلية لنشر صور الطلاب من الأساس، مع التركيز على وسائل أكثر أماناً للاحتفاء بإنجازاتهم دون تعريضهم لمخاطر الابتزاز.

وشملت التوصيات أيضاً مراجعة دورية لجميع الصور المنشورة، وتعزيز إعدادات الخصوصية على المواقع والمنصات الاجتماعية، وتجديد موافقات أولياء الأمور بانتظام.

وفي حال وقوع أي حادثة، شددت الإرشادات على ضرورة التواصل الفوري مع الشرطة، والاحتفاظ بالأدلة الرقمية، وإزالة الصور الأصلية التي تم التلاعب بها من الإنترنت.

ويأتي هذا التحذير في وقت تشهد فيه جرائم «الابتزاز الجنسي» أو «Sextortion» تصاعداً ملحوظاً، خاصة مع انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي التي منحت العصابات الإجرامية وسائل أكثر تطوراً لاستهداف الأطفال والمراهقين.

وقد ارتبطت هذه الجرائم في بريطانيا بعدة حالات انتحار لمراهقين تعرضوا لتهديدات مماثلة، بينما سجلت خدمة «Report Remove» ارتفاعاً بنسبة 34% في بلاغات الابتزاز الجنسي المقدمة من قاصرين خلال العام الماضي.

ويرى خبراء الأمن الإلكتروني أن هذه الظاهرة قد تتوسع بشكل أكبر مستقبلاً، مما يدفع المؤسسات التعليمية إلى تبني سياسات رقمية أكثر صرامة لحماية الأطفال من أخطار العصر الرقمي.