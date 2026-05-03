في لحظةٍ فاصلة كشفت غلياناً مكتوماً تحت السطح، تحولت قضية مقتل الطفلة «كومانجاي ليتل بيبي» (5 سنوات) في أستراليا إلى شرارة أشعلت واحدة من أعنف موجات الغضب في «الإقليم الشمالي». لم تكن مجرد جريمة قتل، بل كانت انفجاراً لغضبٍ تراكم لسنوات، وجد طريقه للشوارع بعد رحيل طفلةٍ بريئة لم تكن تعلم أنها ستصبح رمزاً لغضب شعبٍ كامل.

بدأت الفاجعة التي صدمت أستراليا بالعثور على جثمان الطفلة في ظروف وُصفت بـ«المروعة». وسرعان ما وجهت الشرطة تهمة القتل إلى «جيفرسون لويس» (47 عاماً)، وهو صاحب سوابق قضائية كان قد خرج من السجن قبل فترة وجيزة فقط. هذا التفصيل تحديداً (المتمثل في عودة مجرمٍ مدان للشارع ليقترف «الأسوأ») كان كفيلاً بتحويل الحزن إلى بركان من الغضب الشعبي.

400 غاضب في الشوارع.. «لا عدالة دون ثأر»

لم تنتظر الحشود خروج النتائج من المحاكم، ففي غضون ساعات، خرج نحو 400 شخص من السكان الأصليين إلى شوارع «أليس سبرينجز» في احتجاجات سرعان ما تحولت إلى مواجهات عنيفة. واختلط الحابل بالنابل في مشهد احتوى على مقذوفات تُلقى، ونيران تضرم، وسيارات شرطة وإسعاف تضررت وسط هتافات غاضبة تطالب بـ«الثأر»، وتطرح تساؤلاتٍ وجودية عن فشل المنظومة القضائية في حماية الأبرياء من أصحاب السوابق.

وبينما تصف السلطات الأسترالية المشاهد بالصادمة، يرى المراقبون أن القصة تتجاوز حدود الجريمة الجنائية. إنها صرخة تراكمات اجتماعية، وظلمٍ تاريخي، وفشلٍ مستمر في حماية الفئات الأكثر ضعفاً. «كومانجاي» الصغيرة لم تكن ضحية جريمة فحسب، بل كانت نقطة التحول التي كشفت هشاشة الأمن الاجتماعي في تلك المناطق النائية.

والآن، تترقب أستراليا مثول المتهم أمام المحكمة في «داروين»، وسط حالة من التوتر الحذر. فهل ستقدم المحكمة عدالةً تطفئ غضب الشارع، أم أن ما حدث كان مجرد «بداية» لمرحلة أكثر توتراً وانقساماً؟ فكل ما يظهر الآن يوحي بأنه في هذه القضية، لم تكن الضحية طفلة فحسب، بل كانت لحظة كاشفة لما تحت السطح.