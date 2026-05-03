سجلت الشركات الأمريكية المدرجة في مؤشر «S&P 500» نتائج فصلية فاقت التوقعات خلال الربع الأول من العام الحالي، ما ساهم في استمرار صعود الأسواق المالية وتحقيقها مستويات قياسية جديدة.



وأظهرت بيانات «بلومبرغ» أن نسبة الشركات التي أخفقت في تحقيق توقعات المحللين تُعد الأدنى منذ عام 2021.



وامتدت قوة الأرباح إلى قطاعات متعددة، حيث سجلت الشركات خارج قطاع التكنولوجيا نتائج إيجابية ملحوظة، في حين شهدت أسهم الشركات الصغيرة أداءً قوياً، مع ارتفاع مؤشر «Russell 2000» بنحو 13% منذ بداية العام، متفوقاً على المؤشرات الرئيسية.



وفي القطاع المصرفي، حققت البنوك الأمريكية أرباحاً قياسية، مدعومة بزيادة الإقراض واستمرار إنفاق المستهلكين، رغم تحذيرات بعض المسؤولين من مخاطر مستقبلية محتملة في أسواق الائتمان.