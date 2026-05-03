منحت الصين كافة دول القارة الأفريقية إعفاء من الرسوم الجمركية على الواردات، باستثناء دولة واحدة فقط، بداية من يوم (الجمعة) الماضي ولمدة عامين.



وحرم القرار دولة إسواتيني من الامتياز الصيني الذي يقلب معادلة التجارة في القارة بسبب علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان، بحسب ما ذكرته «أسوشيتد برس».



وبموجب السياسة الجديدة، حصل أكبر 20 اقتصاداً أفريقياً – من بينها جنوب أفريقيا، ومصر، ونيجيريا، والجزائر، وكينيا – على نفاذ معفى من الرسوم إلى السوق الصينية لمدة عامين، في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة، تحت إدارة الرئيس دونالد ترمب، إلى فرض ضرائب استيراد جديدة ضمن توجه حمائي متصاعد.



وكانت الصين قد منحت في وقت سابق إعفاءات جمركية لـ33 دولة أفريقية أقل دخلاً، ما يعني أن الغالبية الساحقة من دول القارة باتت مؤهلة لما تصفه بكين «المعاملة الصفرية للتعرفة الجمركية».



وأكدت لجنة التعرفة الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني إن الاتفاق يهدف إلى تعزيز التنمية المشتركة بين الصين وأفريقيا. وذكرت وكالة أنباء «شينخوا» الرسمية أن شحنة من 24 طناً مترياً من التفاح الجنوب أفريقي كانت أولى الشحنات التي دخلت الصين في إطار السياسة الجديدة، بعدما أنهت إجراءات التخليص الجمركي في مدينة شنتشن فجر الجمعة.



وبحسب وزارة التجارة الصينية، فإن القرار سيكون له أثر مباشر على منتجات أفريقية محددة كانت تواجه رسوماً راوحت بين 8% و30%، مثل الكاكاو من ساحل العاج وغانا، والقهوة والأفوكادو من كينيا، إضافة إلى الحمضيات والنبيذ من جنوب أفريقيا.



وتعد ساحل العاج أكبر منتج للكاكاو في العالم، وتستحوذ هي وغانا معاً على أكثر من 50% من الإمدادات العالمية، بينما تصنف جنوب أفريقيا أحد أبرز مصدري الحمضيات عالمياً.