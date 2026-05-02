بعد أكثر من ثلاثة عقود على وفاتها، سيسمع العالم صوت الأميرة ديانا بنفسها لأول مرة بكميات غير مسبوقة، حيث يستعد مسلسل وثائقي تلفزيوني من ثلاث حلقات ليكشف عن ساعات طويلة من تسجيلات سرية نادرة سجلتها الأميرة عام 1991، تتحدث فيها بصراحة مؤلمة عن انهيار زواجها من الأمير تشارلز (الملك الحالي)، وعلاقتها بالملكة كاميلا، وابنيها الأميرين ويليام وهاري، وشخصيات بارزة أخرى داخل العائلة المالكة.

ويحمل المسلسل اسم «ديانا: الحقيقة غير المسموعة»، وهو مبني على نحو خمس ساعات من التسجيلات الصوتية السرية التي أجراها صديقها المقرب الدكتور جيمس كولثورست، تم تهريب هذه التسجيلات من قصر كنسينغتون وسلّمت إلى الكاتب أندرو مورتون، الذي اعتمد عليها في كتابه الشهير «ديانا: قصتها الحقيقية» الصادر عام 1992، والذي هزّ أركان العائلة المالكة البريطانية.

وبحسب المنتجين، فإن أقل من ساعة واحدة فقط من هذه التسجيلات تم بثها على مدى الـ35 عاماً الماضية، أما المسلسل الجديد فيعد بتقديم ساعات غير مسبوقة من كلام ديانا بنفسها، بما في ذلك آراؤها الحادة، روح الدعابة المميزة، ضحكتها الرنانة، وتوقعاتها للمستقبل.

وتقول شركة الإنتاج «لاف مونداي تي في» إن المسلسل سيعيد تشكيل الصورة النمطية عن ديانا، وسيظهرها كامرأة شابة قوية، فطنة، وواعية ذاتياً، واجهت ضغوط الأضواء العالمية بـ«رقي وعزيمة»، وكانت تحلم بفصل جديد من حياتها بعيداً عن تشارلز وكاميلا.

وسيشارك في المسلسل كل من جيمس كولثورست وأندرو مورتون والناشر مايكل أومارا، إلى جانب أشخاص مقربين من ديانا لم يتحدثوا سابقاً على الكاميرا، مثل زميلتها في المدرسة ديليسا نيدهام، ومصفف شعرها الشهير سام ماكنايت، ومنجمتها بيني ثورنتون، وغيرهم.

من المقرر عرض الحلقات الثلاث في 31 أغسطس 2027، بالتزامن مع الذكرى الثلاثين لوفاة الأميرة ديانا في حادث باريس عام 1997.

وتُعد التسجيلات التي سجلتها ديانا عام 1991 في أروقة قصر كنسينغتون من أهم الوثائق الخاصة في تاريخ العائلة المالكة الحديث، حيث جاءت هذه التسجيلات في ذروة أزمة زواجها من الأمير تشارلز، الذي كان يعاني من علاقة طويلة مع كاميلا باركر بولز (الملكة كاميلا حالياً).