تظهر الإصابة بمرض السكري على هيئة مجموعة من الأعراض، والتي تأتي على النحو الآتي:

ـ كثرة التبول.

ـ زيادة الجوع.

ـ زيادة العطش.

ـ جفاف الجلد.

ـ جفاف الفم.

ـ الشعور بخدر أو وخز في القدمين أو اليدين.