نجلا عمرو دياب يُشاركانه حفل "الحكاية" وطفل يفاجئ الجمهور

فاجأ الفنان المصري عمرو دياب حضور حفله الفني المقام في إحدى الجامعات الكبرى في القاهرة تحت شعار «الحكاية» بصعودنجليه عبدالله وكنزي، على خشبة المسرح، في مشهد حمل طابعاً إنسانياً مؤثراً نال تفاعلاً كبيراً من الحضور.

و قدم عمرو ديابخلال الحفلمجموعة متنوعة من أغانيه، متنقلاً بين أحدث إصداراته وأشهر أعماله القديمة، في توليفة أعادت إحياء محطات مختلفة من مشواره الفني، وشهد الحفلحضور جماهيري كامل العدد وتفاعل كبير منالحضور الذين احتشدوا قبل بدء الحفلبساعات طويلة.

كما أعاد دياب تقديم أغنية «قال فاكرينك» بعد سنوات من غيابها عن الإصدارات الرسمية، إلى جانب عدد من أغاني الألفينات التي شهدت تفاعلاً واسعاً من الحضور.

و شهدالحفللحظة غير متوقعة، عندما صعد طفل صغير إلى المسرح مرتدياً قميصاً مطبوعاً عليه صورة «الهضبة»، ليشارك في الغناء وسط أجواء احتفالية مليئة بالحماس والفرح، ولاقت هذه اللقطة العفوية تفاعلاً واسعاً بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي سياق آخر، يستكمل عمرو دياب خلال الفترة الحالية مراحل الإعداد الأخيرة لألبومه الجديد، الذي من المقرر طرحه في صيف 2026، إذ يواصل داخل الاستوديو تسجيل مجموعة من الأغنيات والعمل على مراجعتها تمهيداً لطرحها بالفترة المقبلة.