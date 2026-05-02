طورت شركة ميتا خدمة سحابية خاصة داخل تطبيق المراسلة الفورية التابع لها (واتساب)، تتيح للمستخدمين حفظ نسخ احتياطية من محادثاتهم بعيداً عن الخدمات الخارجية مثل قوقل درايف وآي كلاود، مع اعتماد آلية التشفير التام لضمان حماية المحادثات.

وتخطط الشركة لتقديم مستويين من الخدمة؛ الأول مجاني يوفّر سعة تخزين تصل إلى 2 غيغابايت، والثاني مأجور يقدّم 50 غيغابايت مقابل دولارٍ واحد، دون تأكيد إذا كانت الرسوم سوف تُحتسب شهرياً أو سنوياً.

وبحسب لقطات مسرّبة نشرها موقع WABetaInfo المهتم بأخبار التطبيق، فإن مستخدمي نظام أندرويد على سبيل المثال سوف يحصلون على خيار تحديد خدمة النسخ الاحتياطي داخل التطبيق، والاختيار بين خوادم واتساب أو قوقل درايف. وتؤكد الشركة أن البيانات تبقى محمية بآلية التشفير التام، مما يعني -على الأقل نظرياً- عدم قدرة (ميتا) نفسها على الوصول إليها.

وتعتمد الخدمة على نظام مفاتيح المرور (Passkeys)، الذي يتيح الوصول إلى النسخ الاحتياطية عبر بصمة الإصبع أو تعرّف الوجه أو قفل التطبيق، كما تُشفّر البيانات باستخدام مفتاح مكوّن من 64 رقماً، مما يعزّز مستوى الأمان بنحو كبير.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يواجه فيه المستخدمون قيوداً متزايدةً على سعة التخزين المجانية التي تقدّمها قوقل وآبل، والتي يبلغ أقصى حد لها 15 غيغابايت و5 غيغابايت على الترتيب، مما يدفع كثيرين إلى البحث عن بدائل أو الاشتراك في باقات مأجورة.

ومن المتوقع أن تتيح الخدمة الجديدة حذف النسخ الاحتياطية من قوقل درايف ونقلها إلى بنية (ميتا)؛ مما يمنح المستخدمين مرونة أكبر في إدارة بياناتهم.