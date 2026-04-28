في لفتة عائلية دافئة، احتفل ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بذكرى ميلاد حرمه الأميرة رجوة الحسين، بمشاركة ابنتهما الأميرة إيمان بنت الحسين، عبر رسالة مؤثرة نشرها على حسابه في «إنستغرام».

صورة جديدة للأميرة رجوة

«رفيقة العمر»

وكتب ولي العهد مهنئاً زوجته: «اللهم في عامها الجديد أسألك أن تحفظها لنا.. كل عام وأنتِ رفيقة العمر»، في تعبير عاطفي عكس عمق العلاقة التي تجمعهما.

تهنئة ملكية دافئة

من جهتها، هنأت الملكة رانيا العبدالله الأميرة رجوة، عبر حسابها الرسمي، بنشر صورة تجمعهما، أرفقتها بعبارة: «عيد ميلاد سعيد حبيبتي رجوة.. محظوظين فيكِ وبالفرح والمحبة اللي بتضيفيها لحياتنا كل يوم».

سيرة ومسيرة

وتعود أصول الأميرة رجوة إلى العاصمة السعودية الرياض، حيث وُلدت في 28 أبريل 1994، فيما عُقد قرانها على ولي العهد في يونيو 2023.

ورُزق الزوجان بابنتهما الأميرة إيمان في أغسطس 2024.

وتلقت الأميرة رجوة تعليمها الثانوي في المملكة، قبل أن تواصل دراستها الجامعية في الهندسة المعمارية بجامعة جامعة سيراكيوز في الولايات المتحدة، كما حصلت على شهادة في الاتصالات المرئية من معهد الأزياء للتصميم والتجارة، وفق وكالة الأنباء الأردنية «بترا».