يشهد سوق المكملات الغذائية في بريطانيا طفرة غير مسبوقة، إذ تجاوزت قيمته مليار جنيه إسترليني سنويًا، مدفوعًا بإقبال متزايد من المواطنين على الفيتامينات والمعادن ومنتجات تعزيز الصحة.

ووفق تقديرات حديثة، ينمو هذا السوق بنحو 8% سنويًا، بينما تشير الأبحاث إلى أن أكثر من نصف البريطانيين يتناولون نوعًا من المكملات الغذائية، بعد أن كان الأمر يقتصر في السابق على زيت كبد الحوت أو فيتامين C وبعض الفيتامينات المتعددة.

من منتجات تقليدية إلى صناعة ضخمة

وبحسب صحيفة ديلي ميل، تحولت المكملات الغذائية إلى صناعة واسعة النطاق تعد المستهلكين بكل شيء، بدءًا من تحسين الذاكرة وتقوية العظام، وصولًا إلى نضارة البشرة وتحسين النوم، بل إن بعض الدراسات الحديثة ألمحت إلى إمكانية إبطاء الشيخوخة عبر تناول مكملات يومية، ما قد يضيف سنوات صحية إلى العمر بتكلفة زهيدة.

ولا تزال مكملات مثل فيتامين D والمغنيسيوم وأحماض أوميغا-3 من الأكثر شيوعًا، لكن السوق يشهد أيضًا انتشارًا متزايدًا لمنتجات موجهة بدقة لصحة الدماغ والتوازن الهرموني ودعم المفاصل وإطالة العمر.

دعم المشاهير وتأثير السوشيال ميديا

وساهم المشاهير في تعزيز هذا الاتجاه، مع إطلاق علامات تجارية خاصة بالمكملات، إلى جانب دور منصات التواصل الاجتماعي في الترويج لمساحيق الفطر ومكملات الهرمونات ومنتجات مكافحة الشيخوخة لملايين المتابعين.

وأشارت تقارير إلى أن السوق يواصل النمو مع تزايد وعي الأفراد بإدارة صحتهم بشكل استباقي، مشيرة إلى ارتفاع الطلب على مكملات العضلات والعظام، خاصة المغنيسيوم.

بين الفائدة والمبالغة

ورغم الانتقادات التي ترى في هذه المنتجات مجرد (تسويق مبالغ فيه)، يؤكد خبراء أن بعض المكملات قد تحقق فوائد صحية حقيقية، خصوصًا عند وجود نقص غذائي أو لدى الفئات الأكثر عرضة للخطر.

وقد ربطت دراسات بين استخدامها وتحسن صحة القلب، وتقليل خطر بعض السرطانات، وربما الوقاية من أمراض الدماغ التنكسية.

لكن التحدي الأكبر يبقى في التمييز بين ما هو مفيد فعلًا وما هو مجرد دعاية.

ماذا يتناول الخبراء؟

في محاولة لكشف الحقيقة، استعرضت (ديلي ميل) عددا من أبرز المتخصصين المكملات التي يعتمدون عليها شخصيًا:

خبراء الأعصاب، يشيرون إلى أهمية الحديد لعلاج فقر الدم، والمغنيسيوم لتحسين النوم، مع اهتمام متزايد بمكملات مثل الكرياتين لدعم وظائف الدماغ.

أما اختصاصيو الهرمونات، يحذرون من استغلال سوق سن اليأس، ويركزون على عناصر أساسية مثل فيتامين D والكالسيوم والفيتامينات المتعددة.

فيما يتبع خبراء إطالة العمر، أنظمة صارمة تشمل الصيام والمكملات المتعددة، لكنهم يؤكدون أن النظام الغذائي الصحي يظل الأساس.

بيما يشكك أطباء الجلد، في فعالية مكملات الكولاجين الشائعة، ويؤكدون أن الأدلة العلمية عليها ضعيفة، مفضلين مكملات مثل الزنك وفيتامين D.

ويوصي خبراء السرطان، بفيتامين D لدوره المحتمل في دعم المناعة وتحسين استجابة المرضى للعلاج.

أما أطباء القلب، يشددون على أهمية الحديد، خاصة للنساء، لدوره في دعم الدورة الدموية وتقليل الإرهاق.

التوازن أولًا

ورغم تنوع الآراء، يتفق معظم الخبراء على أن المكملات الغذائية لا يمكن أن تحل محل نظام غذائي متوازن قائم على الأطعمة الطبيعية، بل يجب أن تكون مكملة له فقط.

كما يحذرون من الانسياق وراء الإعلانات أو (صيحات) السوشيال ميديا دون استشارة طبية، مؤكدين أن الاستخدام غير المدروس قد يكون عديم الفائدة أو حتى ضارًا.