صدمة سياحية في المكسيك.. إطلاق نار على أهرامات تيوتيهواكان يوقع 14 بين قتيل وجريح

في واقعة صادمة هزت أحد أبرز المعالم السياحية والأثرية في المكسيك، تحولت أهرامات تيوتيهواكان الشهيرة إلى مسرح مأساوي يوم الإثنين، بعد أن أطلق مسلح النار عشوائياً على مجموعة من السياح، مما أسفر عن مقتل سائحة كندية وإصابة 13 شخصاً آخرين من جنسيات مختلفة.

وقعت الحادثة قرب هرم القمر، أحد أبرز معالم الموقع، إذ فتح المهاجم النار على الزوار قبل أن ينتحر بطلقة نارية في المكان نفسه، وأفادت السلطات المكسيكية بأن الضحية الكندية كانت تبلغ من العمر 32 عاماً، فيما أصيب آخرون بجروح ناتجة عن إطلاق النار أو الهرع والسقوط أثناء محاولة الفرار.



وقال أمين الأمن في ولاية المكسيك كريستوبال كاستانيدا: إن المهاجم يدعى خوليو سيزار جاسو (27 عاماً)، وهو مكسيكي الجنسية، في حين أكدت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم أنها وجهت السلطات بإجراء تحقيق شامل في الحادثة، معربة عن تعازيها لأسر الضحايا.



وشهد الموقع حالة من الذعر الشديد، إذ هرع السياح للنجاة بين الممرات والأهرامات القديمة، فيما أغلقت السلطات الموقع فوراً وأجلت الزوار.

يُعد موقع تيوتيهواكان، الذي يعني اسمه باللغة الناهواتل «المكان الذي يُخلق فيه الآلهة»، أحد أهم المواقع الأثرية في أمريكا الوسطى، إذ يقع على بعد نحو 48 كيلومتراً شمال شرق العاصمة مكسيكو سيتي، وهو مدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو منذ عام 1987.



وبنيت المدينة بين القرن الأول والسابع الميلادي، وكانت في أوجها واحدة من أكبر المدن في العالم، إذ بلغ عدد سكانها ما بين 100 ألف و200 ألف نسمة، إذ تتميز بتخطيطها الهندسي الدقيق المبني على مبادئ فلكية ودينية، وأبرز معالمها هرم الشمس، وهرم القمر، ومعبد كيتزالكواتل.



ورغم أن أصول بنائيها لا تزال غامضة، إلا أن الموقع كان مركزاً حضارياً ودينياً هائلاً، ويُعد اليوم ثاني أكثر المواقع الأثرية زيارة في المكسيك، إذ استقبل أكثر من 1.3 مليون زائر في عام 2024 وحده.