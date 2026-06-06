أعلنت السلطات التركية، أمس (الجمعة)، تعرض سفينة الصيد التركية «دورو 67» لهجوم في البحر الأسود غرب شبه جزيرة القرم، قبالة سواحل سيفاستوبول، ما أسفر عن مقتل أحد أفراد الطاقم وإصابة 4 آخرين.

وذكرت قيادة خفر السواحل التركية في بيان أن السفينة تعرضت لأضرار جسيمة أدت إلى غرقها، فيما سارعت سفينة الصيد «بوراك كايا»، التي كانت قريبة من موقع الحادثة، إلى إجلاء المصابين الخمسة والتوجه بهم نحو ميناء إينيبولو.

وخلال عملية الإجلاء، توفي أحد المصابين متأثراً بجروحه بعدما وُصفت حالته بالحرجة، بينما تلقى المصابون الآخرون الرعاية الطبية اللازمة.

وأضاف البيان أن خفر السواحل التركي نسّق بشكل فوري لتقديم الدعم الطبي للمصابين، حيث أبحرت السفينة «TCSG-96» من ميناء إينيبولو وعلى متنها فريق طبي متخصص يضم 19 فرداً، بينهم 4 أطباء.

ووصلت وحدة خفر السواحل إلى سفينة «بوراك كايا» على بُعد 115 ميلاً بحرياً شمال ميناء إينيبولو ضمن منطقة البحث والإنقاذ التركية، حيث نُقلت جثة الضحية والمصابون إلى متنها، قبل العودة إلى الميناء لاستكمال الإجراءات الطبية اللازمة.