وسط زخم الحياة اليومية وتسارع إيقاعها، يبرز روتين صباحي بسيط لا يتجاوز 4 دقائق، كأحد أكثر الأساليب فاعلية لاستعادة التوازن الذهني وتعزيز التركيز منذ اللحظات الأولى لبدء اليوم، إذ تشير المعطيات المنشورة إلى أن هذا التمرين السريع يعتمد على تهدئة الذهن، وتنظيم التنفس، وتوجيه الانتباه نحو بداية واعية، بما ينعكس مباشرة على مستوى الطاقة والإنتاجية.

ويقوم هذا الروتين على خطوات قصيرة لكنها مركّزة، تبدأ بإيقاف أي محفزات خارجية، ثم تخصيص لحظات للتنفس العميق، يليها استحضار نية واضحة لليوم، قبل الانخراط في المهام اليومية، ما يمنح العقل فرصة لإعادة التهيئة بدل الدخول الفوري في دوامة العمل.

ويؤكد مختصون، أن هذه الدقائق القليلة تعمل كـ«إعادة تشغيل» للدماغ، خصوصاً في ظل الاعتماد المتزايد على الأجهزة الرقمية منذ الاستيقاظ، حيث يساعد هذا الأسلوب على تقليل التشتت وتحسين القدرة على اتخاذ القرار.

كما ينعكس الالتزام بهذا الروتين على الحالة المزاجية، إذ يساهم في خفض مستويات التوتر ورفع الإحساس بالسيطرة على مجريات اليوم، ما يجعله خياراً عملياً لمن يبحث عن تغيير ملموس دون الحاجة إلى وقت طويل أو أدوات معقدة.