وقف سوزوكي الحارس الأمريكي-الغاني-الياباني ليقول للعالم: اليابان تغيّرت، والساموراي صار له ألف لون.



ينتمي حارس مرمى بارما الإيطالي المولود في نيو جيرسي الأمريكية لأب غاني وأم يابانية، ويحمل في هويته 3 جنسيات، هي: (اليابانية نسبة لأمه، الغانية نسبة لأبيه، والأمريكية نسبة لمكان ميلاده)، لكنه اختار قميص «الساموراي الأزرق».



وسوزوكي ليس مجرد حارس موهوب يبلغ طوله 1.90م، بل هو وجه جديد لليابان متعددة الثقافات في كأس العالم 2026. ظهوره مع المنتخب الأول يؤكد أن هوية اليابان الكروية توسعت، وصارت تحتضن كل من يحمل شعارها بغض النظر عن لون البشرة أو أصوله.



والحقيقة أنه ليس الأول من أصحاب البشرة السمراء الذي يرتدي شعار اليابان. سبقه أسماء كتبت تاريخاً مبكراً: أدو أونايو مهاجم من أب نيجيري، أول لاعب من أصول أفريقية يمثل اليابان، وموساشي سوزوكي مهاجم من أب جامايكي، ترك بصمة مع المنتخب الأول، وكذلك جويل شينشي فوجيتا لاعب وسط من أصول نيجيرية، أحد نجوم الجيل الجديد.