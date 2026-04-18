أعلن الجيش الأمريكي أن جنديين أُصيبا بعد تعرضهما لهجوم من دب بني خلال تدريب عسكري في منطقة جبلية قرب مدينة أنكوراج في ولاية ألاسكا، وذلك أثناء مشاركتهما في تمرين ميداني على الملاحة البرية.

وأوضح البيان أن الحادثة وقعت يوم الخميس داخل وادي القطب الشمالي، ضمن نطاق منطقة تدريب تابعة لقاعدة عسكرية مشتركة، إذ كان الجنديان ينفذان نشاطاً تدريبياً في بيئة طبيعية مفتوحة.

وذكر مسؤولون عسكريون أن المصابين تلقيا الرعاية الطبية اللازمة حتى يوم الجمعة، دون الكشف عن تفاصيل حالتهما الصحية، وذلك إلى حين إبلاغ ذويهما بشكل رسمي. كما أشاروا إلى أن التحقيق في الحادثة لا يزال مستمراً بسبب محدودية المعلومات المتاحة حتى الآن.

وبيّن أحد المسؤولين أن الجنديين استخدما رذاذ الفلفل في محاولة لإبعاد الدب أثناء المواجهة، في محاولة للسيطرة على الموقف.

وأكدت متحدثة عسكرية أن سلامة الجنود تمثل أولوية قصوى، مشيرة إلى أن التحقيقات تجري بالتنسيق مع الجهات المختصة بالحياة البرية لضمان أمن الأفراد العاملين في المنطقة ومنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.