لاعب الاتحاد السابق طارق حامد يعتزل كرة القدم

أعلن لاعب خط الوسط المصري طارق حامد، أمس (الجمعة)، اعتزاله كرة القدم نهائياً، بعد مسيرة حافلة.

وجاء إعلان طارق حامد خلال حضوره لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد في نصف نهائي الكونفدرالية، فيما حرصت جماهير القلعة البيضاء على رفع لافتة تحمل عبارة: «في الملعب فارس محارب.. شكراً طارق حامد».

تجربتان سابقتان في الدوري السعودي

يذكر أن طارق حامد بدأ مسيرته الكروية في طلائع الجيش ثم لعب لنادي سموحة، بينما كانت محطته الأبرز في صفوف الزمالك، قبل أن ينتقل إلى الدوري السعودي، حيث خاض تجربتين مع الاتحاد وضمك.

آخر تجارب الدولي المصري السابق، كانت مع نادي البدع القطري، ليودع الملاعب ويعلق حذاءه في عمر الـ37 عاماً.