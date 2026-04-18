تأهل فريق الزمالك المصري إلى نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، عقب تعادله سلبياً مع ضيفه شباب بلوزداد الجزائري في المباراة التي أقيمت مساء أمس (الجمعة)، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب نصف النهائي.

واستفاد «الفارس الأبيض» من تفوقه في لقاء الذهاب بهدف نظيف سجله اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا، ليبلغ النهائي للمرة الثالثة في تاريخه.

هدف مُلغى للزمالك

وألغى حكم اللقاء هدفاً سجله عدي الدباغ بضربة رأس في الدقيقة 26، بداعي التسلل بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد.

بوصوار يهدر أخطر فرص بلوزداد

وكاد شباب بلوزداد أن يحرز هدفاً في الدقيقة 81، بعد كرة استقبلها لطفي بوصوار داخل منطقة الجزاء، وأطلق تسديدة قوية، لكن حارس الزمالك مهدي سليمان أبعدها في الوقت المناسب.

منافس الزمالك في النهائي

وينتظر الزمالك المتأهل من مباراة أولمبيك آسفي المغربي واتحاد العاصمة الجزائري المقررة الأحد المقبل، لمواجهته في نهائي الكونفدرالية.