في مشهد إنساني صادم هزّ مستشفى الحسين الجامعي في القاهرة، تحولت لحظات فرح استقبال مولودة جديدة إلى واحدة من أكثر وقائع الخطف غرابة، بعدما اختفت رضيعة لم يتجاوز عمرها ساعات قليلة من داخل المستشفى في ظروف معقدة ومخطط لها بعناية.

عمة الطفلة صدفة بدير وصفت ما جرى بأنه كان أشبه بالبحث عن «إبرة في كوم قش»، مشيرة إلى أن العائلة عاشت ليالي من الرعب والقلق لم تذق فيها طعم النوم، وسط حالة ارتباك كاملة بعد اختفاء الرضيعة «إيمان».

وبحسب روايتها، فإن المتهمة استغلت لحظة حرجة كانت فيها الأم تحت تأثير البنج داخل غرفة المستشفى، قبل أن تبدأ في تنفيذ مخططها عبر إبعاد أفراد الأسرة واحدًا تلو الآخر بطريقة مدروسة.

فقد ادعت المتهمة أن الرضيعة تعاني من مغص شديد، وأرسلت الجدة لإحضار مشروب يانسون، بينما دفعت الأب للنزول لإحضار «روشتة علاج» مزعومة، لتبقى وحدها داخل الغرفة مع الأم الغائبة عن الوعي، قبل أن تختفي بالطفلة دون أن يلاحظ أحد.

المفارقة التي كشفتها التحقيقات أن المتهمة كانت قد أوهمت زوجها وأسرتها بأنها حامل، بعد واقعة إجهاض سابقة، لتلجأ إلى هذا المخطط داخل المستشفى بهدف إثبات حملها أمام محيطها الاجتماعي.

وبعد بلاغات وتحريات مكثفة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تتبع خيوط القضية، ليتم ضبط المتهمة لاحقًا في منطقة بدر، وإعادة الرضيعة إلى أسرتها وسط حالة من الصدمة والارتياح في آن واحد.

وفي وقت لاحق، أكدت عمة الطفلة أن عودة «إيمان» أعادت الحياة إلى المنزل الذي عاش 48 ساعة من القلق الشديد، مشيدة بسرعة تدخل رجال المباحث وإدارة المستشفى في كشف ملابسات الواقعة وإنهائها.

وأمرت النيابة العامة المصرية بحبس المتهمة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع استمرار استكمال الإجراءات القانونية في القضية التي أثارت جدلًا واسعًا حول جرأة التخطيط وسرعة التنفيذ داخل منشأة طبية.