أعلنت السلطات الفرنسية وفاة 4 مهاجرين أثناء محاولتهم عبور قناة «المانش» بشكل غير قانوني للوصول إلى بريطانيا.

وقال محافظ إقليم با-دو-كاليه فرانسوا-كزافييه لوش في بيان صحفي: «لقي رجلان وامرأتان مصرعهم بعد أن جرفتهم التيارات في منطقة إكويان-بلاج» الواقعة شمالي البلاد.

وأضاف أن شخصاً آخر تم التكفل به طبياً بعد إصابته بانخفاض حرارة الجسم، فيما تم إنقاذ 37 شخصاً آخرين.

من جانبها، أكدت المدعية العامة في بولون-سور-مير سيسيلي غريسييه أن الضحايا الـ4 بالغون، موضحة أن جنسياتهم لم تعرف على الفور، وأن القارب استمر في رحلته وعلى متنه نحو 30 شخصاً.

وكان مهاجران قد لقيا حتفهما في الأول من أبريل الجاري خلال إحدى محاولات العبور بالقرب من منطقة غرافلين شمال البلاد، لتكون هذه أولى وفيات المهاجرين في البحر على الحدود الفرنسية-البريطانية منذ بداية العام.