سقط فريق ريال مدريد في فخ التعادل مع ضيفه جيرونا بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على ملعب «سانتياغو برنابيو»، ضمن منافسات الجولة الـ31 من مسابقة الدوري الإسباني (لا ليغا).

أسبوع كارثي للريال

وفشل ريال مدريد في تحقيق أي فوز هذا الأسبوع، حيث خسر أمام ريال مايوركا 2-1 في الجولة الماضية من الليغا، ثم سقط بالنتيجة نفسها أمام بايرن ميونخ في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أن يواصل نتائجه المخيبة للآمال بالتعثر أمام جيرونا.

فالفيردي يفتتح التسجيل

افتتح لاعب الوسط الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 51، من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، فشل حارس جيرونا في التصدى لها.

ليمار يدرك التعادل

وبالسيناريو نفسه، أدرك جيرونا التعادل في الدقيقة 62، بعد تسديدة قوية أطلقها توماس ليمار من على حدود منطقة الجزاء، سكنت الزاوية اليسرى لحارس ريال مدريد أندريه لونين.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع ريال مدريد رصيده إلى 70 نقطة، متأخراً بفارق 6 نقاط عن برشلونة المتصدر، الذي أمامه فرصة لتوسيع الفارق إلى 9 نقاط حال فوزه على إسبانيول في لقاء اليوم (السبت).

في المقابل، وصل جيرونا إلى النقطة 32 في المركز الثاني عشر، ليٌبقي على فرصه في حجز مقعد أوروبي في الموسم القادم.