أعرب نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، اليوم (الأربعاء)، عن تفاؤله بإمكانية موافقة إيران، على عدم تطوير أسلحة نووية.



ونقلت شبكة «إن بي سي نيوز» عن فانس، قوله: متفائل للغاية بأن توافق إيران، ضمن أي اتفاق محتمل، على عدم تطوير أسلحة نووية، موضحاً أن السؤال الصعب يتمثل فيما إذا كان الإيرانيون سيوافقون على آلية إنفاذ ورقابة تمنح واشنطن الثقة بأنهم لن ينتهكوا الاتفاق مستقبلاً.



في المقابل، كشفت وسائل إعلام إيرانية 5 شروط وضعتها طهران للتفاوض.



ونقل التلفزيون الإيراني عن عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني اللواء أمير حياة مقدم قوله إن شروط طهران الخمسة للمفاوضات تشمل دفع التعويضات والإفراج عن الأصول الإيرانية ورفع العقوبات ووقف الحرب على جميع الجبهات، فضلاً عن قبول السيادة الإيرانية في مضيق هرمز.



فيما قال مستشار المرشد الإيراني، خطنا الأحمر واضح هذه المرة، والتوقيعات على الأوراق وحدها ليست ضماناً لأي اتفاق محتمل، مبيناً أن الضامن الحقيقي لأي اتفاق مع أمريكا هو مضيق هرمز.



من جهة أخرى، استبعد مسؤول في الحرس الثوري الإيراني، تجدّد الحرب مع الولايات المتحدة، وفقاً لما نقلته وكالة تسنيم عن نائب المسؤول السياسي في بحرية الحرس الثوري محمد أكبر زاده، الذي أكد أن إيران مستعدة للتصدي لأي هجوم.



في غضون ذلك، أبدت إيران تخوفاتها من لجوء أمريكا وإسرائيل إلى الحرب الناعمة ضدها، وبحسب مسؤول في وزارة الاستخبارات الإيرانية، فإن المؤامرات مستمرة ضد إيران مع توقف المواجهة العسكرية.