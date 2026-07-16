ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا الشهر الماضي إلى 4829 قتيلًا.

وأوضح رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز، أن فرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث عن المفقودين تحت الأنقاض بعد ثلاثة أسابيع من وقوع الزلزالين اللذين بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات، وأحدثا دمارًا واسعًا في ولاية لا غوايرا الساحلية.

وأشار إلى أن 20 ألفًا و857 متضررًا يقيمون في مخيمات تفتقر في معظمها إلى إمدادات المياه وأنظمة صرف صحي فاعلة، فيما بلغ عدد المصابين 16 ألفًا و740 شخصًا، غادر معظمهم المستشفيات بعد تلقي العلاج.