أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، مقتل القائد الرابع للجناح العسكري لحماس في قطاع غزة، محمد عودة، مهدداً بتنفيذ الهجرة الطوعية من القطاع بالتوقيت والطريقة المناسبين.



وقال كاتس في منشور على حسابه في «إكس» اليوم (الأربعاء): لقد تعهدنا بقتل كل من قاد هجوم 7 أكتوبر، وهذا ما سنفعله، مضيفاً: «جميعهم محكوم عليهم بالإعدام أينما وجدوا».



وأشار إلى أن إسرائيل تعهدت بأن حماس لن تحكم غزة لا مدنياً ولا عسكرياً، وهذا ما سيحصل، على حد زعمه.



في غضون ذلك، انتقد السيناتور الأمريكي كريس فان هولين موقف الحزب الديمقراطي من إسرائيل، داعياً إلى وقف الدعم العسكري لها ما لم تلتزم الحكومة الإسرائيلية بخطة زمنية واضحة لتنفيذ حل الدولتين، وذلك في مقال بصحيفة «نيويورك تايمز».



واتهم هولين الحزبين الديمقراطي، والجمهوري بالإخفاق في التعامل مع المسألة الإسرائيلية الفلسطينية، بسبب ما وصفه بـ«الدعم الانعكاسي وغير المشروط» من جانب واشنطن للحكومات الإسرائيلية، رغم تعارض سياساتها مع المصالح والقيم الأمريكية.



وشدد على ضرورة إحداث تغيير جذري في السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل، يقوم على استخدام النفوذ الأمريكي لفرض حل الدولتين، وربط المساعدات العسكرية الأمريكية بشروط سياسية واضحة، تشمل إنهاء الاحتلال ووقف السياسات التي تعرقل إقامة دولة فلسطينية.



واقترح السيناتور الديمقراطي وقف الدعم العسكري الممول من دافعي الضرائب الأمريكيين ما لم تلتزم الحكومة الإسرائيلية بخطة زمنية واضحة لتنفيذ حل الدولتين، إضافة إلى فرض قيود على مبيعات الأسلحة الهجومية لإسرائيل، داعياً إلى توسيع العقوبات الأمريكية ضد الأفراد والمنظمات التي يعتبر أنها تهدد الاستقرار في الضفة الغربية، في إشارة إلى جماعات المستوطنين المتطرفين والجهات الداعمة للتوسع الاستيطاني.



ويرى فان هولين أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تستخدم القوة العسكرية ليس فقط للدفاع عن نفسها، بل لـ«دفن» حل الدولتين، واصفاً الوضع في الضفة الغربية بأنه «نظام فصل عنصري» في ظل توسع المستوطنات وتصاعد العنف ضد الفلسطينيين.



ودعا السيناتور الأمريكي إلى ضرورة الاعتراف بدولة فلسطين ضمن معايير واضحة، على أن تعتبر الولايات المتحدة، غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، جزءاً من فلسطين إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي مختلف بين الطرفين.