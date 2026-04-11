في ظل تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، تتسارع التحركات العسكرية الأمريكية في المنطقة، حيث تشير التقارير إلى استعدادات متزايدة من قبل القوات الأمريكية لتعزيز وجودها. ففي خطوة قد تثير مزيدًا من الجدل، أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» نقلاً عن مسؤول أمريكي بأن حاملة الطائرات «جورج دبليو بوش» وسفنها، المنتشرة في المحيط الأطلسي، تتجه الآن نحو الشرق الأوسط في وقت حساس.

وكشف المسؤول الأمريكي وصول نحو 2000 جندي من الفرقة 82 المحمولة جوًا إلى المنطقة في الأيام القادمة، إضافة إلى وصول طائرات مقاتلة وهجومية أمريكية لتعزيز القدرة العسكرية في المنطقة.

وفي رد فعل على هذه التحركات، اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة يُعدّ «مصدرًا للفتنة وزعزعة الأمن في دول المنطقة».

وفي تطور متصل، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه لن يقبل بأي اتفاق مع إيران ما لم يكن «يضع مصلحة أمريكا في المقام الأول»، معبّرًا في الوقت ذاته عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق قد يسهم في إرساء السلام في الشرق الأوسط.