حُكم على الشاب الإيرلندي جون أوبراين، البالغ من العمر 28 عامًا، بالسجن لمدة 56 شهرًا بعد أن كشف تحقيق أمريكي تورطه في عملية احتيال استهدفت أكثر من 100 شخص في مناطق رود آيلاند وماساتشوستس. أوبراين، الذي كان يعمل على مدار فترة من الزمن في الولايات المتحدة، أقنع الضحايا بأن منازلهم بحاجة إلى إصلاحات عاجلة، ليطلب منهم مبالغ ضخمة مقابل خدمات وهمية لم يقدمها.

تفاصيل العملية الاحتيالية

اعتمد أوبراين على أسلوب ودود في البداية لإقناع الضحايا، بينما أفاد البعض بأن أساليبه تدرجت إلى التهديدات والترهيب، مدعيًا أن منازلهم ستنهار إن لم تتم الإصلاحات على الفور. في بعض الحالات، كان يقوم هو نفسه بالتسبب في أضرار للمنزل لكي يظهر الحاجة للإصلاحات. في إحدى الحالات، طلب مبلغًا إضافيًا قدره 80 ألف دولار مقابل إصلاحات وهمية بعد أن أكد فحص المنزل أنها غير ضرورية.

كشف القضية

بدأت القضية بالظهور عندما أبلغ مسن يبلغ من العمر 83 عامًا من وارويك، رود آيلاند، الشرطة بعد أن طُلب منه دفع 9,500 دولار مقابل خدمات إصلاح وهمية، تلاها طلب مبلغ إضافي بلغ 80 ألف دولار. فحص المنزل أظهر أن الإصلاحات كانت غير ضرورية، ما دفع السلطات للتحقيق في نشاطات أوبراين الاحتيالية.

أسلوب حياة فاخر

التحقيقات أكدت أن أوبراين استغل الأموال التي جمعها في تمويل أسلوب حياة فاخر، شمل سيارات فاخرة، علاجات تجميلية باهظة، وبرامج ترفيهية مكلفة. كما أظهر الفحص أن أوبراين كان يستغل العمال الذين لا يتقنون اللغة الإنجليزية، ما زاد من تعقيد القضية.

وبلغ إجمالي الخسائر التي تكبدها الضحايا أكثر من مليون دولار، في حين تم العثور على مئات من عقود وفواتير الاحتيال التي تغطي فترة بين أبريل 2024 ومارس 2025، مع إجمالي قيمة تقارب مليوني دولار.

الاعتراف والندم

في ديسمبر 2025، اعترف أوبراين بتهم الاحتيال الإلكتروني أمام المحكمة، معبرًا عن ندمه الشديد، وقال: «لقد خذلت زوجتي وأطفالي وعائلتي. لست فخورًا بما كنت عليه، ولكنني مصمم على تحسين نفسي».

أحكام مخففة

على الرغم من حجم الجريمة، تلقى أوبراين رسائل دعم من أسرته، حيث أشارت عمته إلى مساعداته السابقة للمشردين في دبلن وإثيوبيا، بينما وصفه والده بأنه شخص ملتزم دينيًا. من جهتها، قالت السيناتور الإيرلندية إيلين فلين إنه «شخص طيب وقوي».

محامي الدفاع تود سبوديك أشار إلى أن المحكمة خفضت العقوبة بمقدار 4 درجات، مؤكدًا أن الحكم يعكس الصورة الكاملة للقضية وليس مجرد الأرقام المالية.

انتشار الاحتيال المتنقل

تعتبر عمليات الاحتيال المتنقلة، مثل تلك التي نفذها أوبراين، ظاهرة متزايدة في عدة دول مثل أوروبا وأستراليا وكندا، وقد انتقلت أخيرًا إلى منطقة نيو إنجلاند، حيث استهدفت أصحاب المنازل.