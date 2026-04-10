واصلت إثارة قضية أحداث مباراة الفيحاء والأهلي الازدياد يوماً بعد آخر، إذ شهدت الساعات الأخيرة ظهور فيديو جديد من الناقل الرسمي لدوري روشن للمحترفين، يبين بشكل واضح مترجم النادي الأهلي صلاح الدهيثم في حوار غاضب مع الحكم الرابع للمباراة عبدالرحمن السلطان، إذ ظهر المترجم الأهلاوي وهو يقول للحكم: هل كلامك مسجل عندما قلت لنا ركزوا على آسيا؟ قلت لنا ركزوا على آسيا، ما السبب؟



وتأتي تلك التسجيلات لتزيد من الموقف تعقيداً، خصوصاً مع وجود تسريبات تفيد بعدم تسجيل الجهاز الخاص بالحكم للحديث الدائر بينهم.



وكانت مباراة الأهلي والفيحاء قد انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1) وأعقبها سيل من الاعتراضات الأهلاوية حول تغاضي حكم المباراة عن احتساب 3 ركلات جزاء للفريق الأهلاوي، وعقب المباراة خرج لاعب الأهلي إيفان توني ومدرب الفريق والمدير الرياضي بتصريحات أشاروا من خلالها إلى أن الحكم الرابع قابل اعتراضاتهم بالمطالبة بالتركيز على دوري أبطال آسيا للنخبة.