في لحظة لافتة اختلط فيها البعد الشخصي بالتفاعل الجماهيري، تصدّرت عبارة الفنانة الكويتية رهف العنزي: «اللهم ثبتني على الحجاب واجعله سترًا ونورًا لي»، واجهة الحدث، بعدما أعلنت ارتداءها الحجاب في خطوة مفاجئة أثارت موجة واسعة من التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي.

إعلان مفاجئ.. وصدى واسع

فجر الجمعة، كشفت رهف العنزي إطلالتها الجديدة بالحجاب عبر حساباتها في «إنستغرام» و«سناب شات»، مرفقة صورها بالدعاء الذي لامس مشاعر متابعيها، ليحظى بانتشار سريع وتعليقات داعمة.

وظهرت الفنانة في أكثر من مقطع فيديو من داخل سيارتها، مستعرضة ملامح التغيير، في وقت عبّر فيه الجمهور عن إعجابه بخطوتها، متمنين لها الاستمرار، مؤكدين أن الحجاب أضفى عليها حضورًا مختلفًا.

تفاعل جماهيري ورسائل دعم

لم يقتصر التفاعل على الجمهور فحسب، بل امتد إلى الوسط الفني الكويتي، إذ تلقت رهف رسائل تهنئة من عدد من الفنانين، من بينهم صمود الكندري التي علّقت: «ألف مبروك يا حبيبتي الله يثبتج»، إلى جانب تهاني من هيا عبد السلام ونور الغندور وفوز الشطي وعلي نجم، في مشهد يعكس حالة دعم لافتة داخل الوسط الفني.

كما عبّر عدد كبير من المتابعين عن إعجابهم بإطلالتها الجديدة، مشيدين بخطوتها ومؤكدين أنها «تليق بها»، وسط دعوات صادقة لها بالتوفيق.

دون إعلان اعتزال

ورغم الخطوة التي تُعد تحولًا لافتًا في مسيرتها، لم تتطرق رهف العنزي إلى مسألة اعتزال الفن، وهو ما يميز إعلانها عن تجارب مشابهة لفنانات أخريات، فضّلن الابتعاد عن الساحة الفنية عقب ارتداء الحجاب.

حضور فني متصاعد

وتُعد رهف العنزي من الوجوه الشابة في الكويت، إذ شاركت في عدد من الأعمال الدرامية والمسرحية، إلى جانب نشاطها في الغناء، ما أسهم في انتشار اسمها خلال السنوات الأخيرة، قبل أن تضيف هذه الخطوة بُعدًا جديدًا إلى مسيرتها الشخصية والفنية.