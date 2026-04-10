أعلن ملك كمبوديا نورودوم سيهاموني، اليوم (الجمعة)، إصابته بسرطان البروستاتا، مؤكداً أنه يخضع حالياً للعلاج في الصين.

وأوضح الملك، البالغ من العمر 72 عاماً، في بيان رسمي نشرته وزارة الإعلام، أن الفحوصات الطبية الدقيقة التي أجريت له في أحد مستشفيات العاصمة بكين أكدت إصابته بالمرض، مشيراً إلى أنه سيمدد فترة إقامته هناك لمدة تراوح بين شهر و3 أشهر بناءً على توصيات الأطباء.

وخاطب سيهاموني شعبه قائلاً إنه يود إبلاغهم بوضعه الصحي بشفافية، مؤكداً أنه يتلقى الرعاية الطبية اللازمة تحت إشراف فريق متخصص.

مسيرة ملكية وثقافية

ويحكم سيهاموني كمبوديا منذ عام 2004، عقب تنازل والده الراحل نورودوم سيهانوك عن العرش، وتُعد الملكية في البلاد ذات طابع رمزي إلى حد كبير، فيما ظل هون سين الشخصية السياسية الأبرز خلال العقود الماضية.

ويُعرف الملك بخلفيته الثقافية والفنية، إذ درس الفنون الأدائية لسنوات طويلة في تشيكوسلوفاكيا السابقة، وعمل لاحقاً مدرساً للباليه في فرنسا خلال ثمانينيات القرن الماضي.

كما شغل مناصب دبلوماسية مهمة، بينها سفير كمبوديا لدى الأمم المتحدة في أوائل التسعينيات، قبل أن يصبح ممثل بلاده الدائم لدى اليونسكو في باريس، قبل عودته إلى العاصمة بنوم بنه لتولي العرش.

تاريخ عائلي مع المرض

ويعيد هذا الإعلان إلى الأذهان معاناة والده الملك الراحل سيهانوك، الذي كان قد أُصيب أيضاً بالسرطان وتلقى العلاج في بكين، إذ أقام هناك بعد تنازله عن الحكم حتى وفاته عام 2012 عن عمر ناهز 89 عاماً.