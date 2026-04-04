سجّلت العاصمة الصينية بكين في عام 2025 أفضل جودة للهواء منذ بدء الرصد للسلطات البيئية المحلية في بلدية بكين، مع تدنٍ قياسي في المتوسط السنوي لتركيزات الجسيمات العالقة في الهواء (بي إم 2.5) وتسجيل رقم قياسي عالٍ في عدد الأيام ذات جودة الهواء الجيدة.

وبحسب بيان بكين الإيكولوجي والبيئي لعام 2025 -وفق ما نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)-، انخفض متوسط مستوى (بي إم 2.5) في المدينة في عام 2025 إلى 27 ميكروغراماً لكل متر مكعب، بانخفاض نسبته 11.5% على أساس سنوي.

وتمتعت المدينة بـ311 يوماً من جودة الهواء الجيدة، ما يمثل 85.2% من العام، بينما لم يسجل سوى يوم واحد من التلوث الشديد، وهو المستوى الأقل على الإطلاق، ما يدل على إزالة أيام التلوث الشديد تقريباً.

ويمثل هذا التقدم تحولاً عن عام 2013، إذ شهدت بكين 58 يوماً من التلوث الثقيل و176 يوماً فقط من الأيام ذات جودة الهواء الجيدة، ومنذ ذلك الحين، سرّعت بكين تحولها الأخضر من خلال اتخاذ تدابير تشمل معالجة حرق الفحم وتعزيز استخدام مركبات الطاقة الجديدة وزيادة استخدام الكهرباء الخضراء والحد من انتشار التلوث بالغبار والضوضاء ودعم تحول وترقية الصناعات الملوثة.

وأضاف البيان أن التحسينات البيئية التي أدخلتها المدينة حتى اليوم لا تقتصر على تعزيز جودة الهواء فقط، بل تمتد أيضاً لتشمل جودة المياه التي تواصل التحسن، إذ تجاوزت نسبة الأنهار المصنفة من الفئة الأولى إلى الثالثة 95%.

وتنقسم جودة المياه السطحية في الصين إلى 5 فئات تشمل الفئة الأولى المستوى الأعلى جودة، فيما لا تزال جودة التربة جيدة، لتواصل البيئة الإيكولوجية في المدينة التحسن المستمر.