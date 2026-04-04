The Chinese capital, Beijing, recorded the best air quality in 2025 since monitoring began by local environmental authorities in the municipality of Beijing, with a record low in the annual average concentrations of particulate matter (PM 2.5) and a record high number of days with good air quality.

According to the Beijing Ecological and Environmental Statement for 2025 - as reported by the Xinhua News Agency - the average level of PM 2.5 in the city in 2025 dropped to 27 micrograms per cubic meter, a decrease of 11.5% year-on-year.

The city enjoyed 311 days of good air quality, representing 85.2% of the year, while only one day of severe pollution was recorded, the lowest ever, indicating the near elimination of severe pollution days.

This progress marks a shift from 2013, when Beijing experienced 58 days of heavy pollution and only 176 days of good air quality. Since then, Beijing has accelerated its green transformation by implementing measures that include addressing coal burning, promoting the use of new energy vehicles, increasing the use of green electricity, reducing dust and noise pollution, and supporting the transformation and upgrading of polluting industries.

The statement added that the environmental improvements made by the city to date are not limited to enhancing air quality but also extend to water quality, which continues to improve, with over 95% of rivers classified from grade one to three.

Surface water quality in China is divided into 5 categories, with grade one being the highest quality level, while soil quality remains good, allowing the ecological environment in the city to continue its ongoing improvement.