أعلنت الشرطة السويسرية، اليوم (الخميس)، إصابة 3 أشخاص في هجوم نفذه رجل باستخدام سلاح أبيض داخل محطة قطار بمدينة وينترتور قرب زيورخ.



وذكرت الشرطة أن المهاجم، البالغ من العمر 31 عاماً، نفذ الهجوم بعيد الساعة 8:30 صباحاً (6:30 بتوقيت غرينتش)، مستهدفاً 3 أشخاص داخل محطة وينترتور، موضحة أنه تم توقيفه فوراً.



وأشارت الشرطة إلى أن المهاجم يحمل الجنسية السويسرية، فيما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة دوافع الهجوم، مؤكدة أن المصابين الثلاثة يتلقون الرعاية الطبية في المستشفى.



وأفادت صحيفة «بليك» السويسرية بأنها حصلت على مقطع فيديو يُظهر رجلاً يركض خارج المحطة، فيما نقلت عن شاهد عيان قوله إن الرجل كان يحمل سكيناً، بينما كان الناس من حوله يصرخون ويحاولون الفرار، مشيرة إلى أن الحادثة استدعت انتشاراً أمنياً واسعاً في محيط المحطة.



ولم تستبعد السلطات السويسرية أي فرضيات بشأن دوافع الهجوم، في وقت يواصل المحققون فحص خلفية المشتبه به وتحركاته قبل تنفيذ الاعتداء، إلى جانب مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة وشهادات الشهود لتحديد ملابسات الحادثة بدقة.



وتأتي الحادثة في وقت تشهد فيه أوروبا تصاعداً في حوادث الطعن الفردية داخل المرافق العامة ووسائل النقل، وسط مخاوف أمنية متزايدة من الهجمات المفاجئة التي يصعب التنبؤ بها أو منعها مسبقاً.



وخلال السنوات الأخيرة، عززت السلطات السويسرية والأوروبية إجراءات المراقبة الأمنية في محطات القطارات والمطارات والأماكن الحيوية، بعد وقوع هجمات عدة مماثلة في فرنسا وألمانيا وبريطانيا وبلجيكا، بعضها ارتبط بدوافع متطرفة، فيما ارتبطت أخرى باضطرابات نفسية أو دوافع جنائية فردية.