أطلقت وكالة سلامة الطيران الأوروبية تحذيراً جديداً من تزايد المخاطر التي تواجه قطاع الطيران العالمي، محذرةً من تصاعد الصراعات الدولية، وعلى رأسها التوترات المتفاقمة في منطقة الشرق الأوسط، والتي أدت إلى تقليص واسع للمسارات الجوية وارتفاع مستويات التهديد على الطائرات المدنية.

وأصدرت الوكالة نشرة معلومات مناطق النزاع، التي مددت صلاحيتها حتى 10 أبريل القادم، داعية شركات الطيران الأوروبية والدولية إلى تجنب التحليق في أجواء دول عدة في المنطقة على كل الارتفاعات والمستويات الجوية.

وشمل التحذير أجواء كل من: إيران، العراق، إسرائيل، الأردن، لبنان، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، عمان، والمملكة العربية السعودية (في منطقة FIR جدة)، مع استثناءات محدودة في أجزاء جنوبية من السعودية وعمان عند ارتفاعات عالية جداً (FL320 فما فوق).

وقالت الوكالة الأوروبية إن المنطقة أصبحت عرضة لمخاطر عالية تشمل: خطر التدفق الجانبي للصواريخ والطائرات المسيرة، أنظمة الدفاع الجوي القادرة على العمل على كل الارتفاعات، الصواريخ الباليستية والكروز، واحتمال وقوع حوادث سوء التعرف أو سوء الحساب أو فشل إجراءات الاعتراض العسكرية.

وتسبب التصعيد في إغلاق أو تقييد واسع لأجواء دول الخليج والشرق الأوسط، مما أجبر شركات الطيران على إعادة توجيه رحلاتها الطويلة بين أوروبا وآسيا عبر ممرات جوية بديلة أضيق وأطول، خاصة عبر ممر القوقاز (جورجيا وأذربيجان) شمالاً، أو عبر مصر وغرب السعودية وعمان جنوباً، وأدى ذلك إلى زيادة زمن الرحلات بين ساعتين وخمس ساعات، وارتفاع تكاليف الوقود، وزيادة الازدحام على الممرات البديلة.

كما أثر الوضع على مطارات رئيسية مثل دبي وأبوظبي والدوحة، التي شهدت تعليقاً مؤقتاً أو تقليصاً في العمليات، مما أدى إلى إلغاء آلاف الرحلات أو تأخيرها، وارتفاع أسعار التذاكر على الطرق المتأثرة.

وحذرت الوكالة الأوروبية من أن استمرار النشاط العسكري والتوترات الإقليمية يزيد من مخاطر «سوء التعرف» على الطائرات المدنية، خاصة مع انتشار أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة والأصول الجوية القادرة على العمل بكل الارتفاعات، مؤكدة أنها، بالتعاون مع المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء، تراقب الوضع بشكل مستمر لتقييم أي تغيّرات في مستوى التهديد.