أثار مقترح إلغاء عروض السينما خلال ساعات النهار في مصر نقاشاً واسعاً داخل القطاع الفني، في ضوء تقارير سوقية صادرة عن شركات التوزيع ودراسات شباك التذاكر التي تشير إلى انخفاض الإقبال في هذه الفترات، ما ينعكس بشكل مباشر على الإيرادات التشغيلية لدور العرض، ويطرح تساؤلات حول جدوى استمرار هذه العروض مقارنة بتكاليفها.

في المقابل، يرى صناع السينما أن القرار قد يحد من تنوع التجربة الثقافية ويؤثر على شرائح من الجمهور تفضل العروض المبكرة، مؤكدين أن الحل يكمن في إعادة جدولة العروض وتحسين استراتيجيات التسويق بدل الإلغاء الكامل.

وتشير بيانات Box Office Mojo إلى أن مرونة الجداول الزمنية في الأسواق العالمية أسهمت في رفع كفاءة الإيرادات دون تقليص الخيارات المتاحة للجمهور.