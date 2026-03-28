تفاعل عدد من العاملين في قطاع السينما بمصر مع بدء تطبيق قرار حكومي يقضي بإغلاق دور العرض يومياً عند الساعة التاسعة مساءً، اعتباراً من اليوم 28 مارس ولمدة شهر، في إطار خطة تهدف إلى تقليل استهلاك الكهرباء ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

تحذيرات من خسائر كبيرة

وفي هذا السياق، عبر المخرج المصري أمير رمسيس عن مخاوفه من تداعيات القرار، مؤكداً في منشور عبر حسابه بـ«فيسبوك» أن إلغاء العرض الرئيسي في المساء يشكل ضربة قوية لصناعة تعاني بالفعل من ارتفاع تكاليف الإنتاج والضرائب، إلى جانب الأعباء التشغيلية المتزايدة.

مقترح بديل لتقليل الخسائر

من جانبه، طرح المنتج المصري كريم السبكي رؤية بديلة لإدارة تشغيل دور العرض، تقوم على تقليص عدد الحفلات اليومية والتركيز على مواعيد الذروة، بدلاً من استمرار العروض ضعيفة الحضور خلال فترات الصباح والظهيرة.

خطة لإعادة توزيع الجمهور

وأوضح السبكي أن المقترح يشمل تنظيم 3 حفلات يومياً تبدأ من السادسة مساءً، ثم التاسعة، وأخرى بعد منتصف الليل، بهدف زيادة كثافة الحضور داخل عدد محدود من العروض، بما يسهم في رفع متوسط الإيرادات وتقليل الخسائر التشغيلية.

تكلفة التشغيل تحت الضغط

وأشار إلى أن استمرار تشغيل القاعات في أوقات شبه خالية يفرض أعباء مالية إضافية على المنتجين وأصحاب دور العرض، نتيجة استهلاك الطاقة ودفع أجور العاملين دون تحقيق عائد مناسب، مؤكداً أن تطبيق هذا النموذج بشكل مؤقت قد يساعد في تقييم جدواه ودعم استقرار القطاع.