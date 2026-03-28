أعلنت Sony رسميًا رفع أسعار أجهزة PlayStation 5 وPlayStation 5 Pro في مختلف الأسواق العالمية، اعتبارًا من 2 أبريل 2026، مؤكدة عبر منصتها الرسمية PlayStation Blog أن القرار جاء نتيجة «الضغوط المستمرة في الاقتصاد العالمي»، وفق ما ذكرته الشركة في بيانها، مشيرة إلى أن ارتفاع تكاليف الإنتاج وسلاسل الإمداد فرض إعادة تقييم الأسعار لضمان استدامة تقديم تجارب ألعاب عالية الجودة.

وأوضحت الشركة أنها تدرك أن هذه الخطوة قد تؤثر على مجتمع اللاعبين، إلا أنها شددت على أن القرار «ضروري» للحفاظ على مستوى الابتكار والتطوير في المنصة، خصوصًا في ظل المنافسة المتزايدة وارتفاع تكاليف المكونات التقنية عالميًا، بما في ذلك رقائق الذاكرة.

وبيّنت الشركة أن الأسعار الجديدة جاءت بزيادة مباشرة مقارنة بالتسعير السابق، حيث ارتفع سعر جهاز PS5 القياسي من 549.99 دولارًا (نحو 2,062 ريالًا) إلى 649.99 دولار (نحو 2,437 ريالًا)، بزيادة تُقدّر بنحو 375 ريالًا، فيما صعدت النسخة الرقمية من 499.99 دولار (1,875 ريالًا) إلى 599.99 دولار (2,250 ريالًا) بنفس مقدار الزيادة تقريبًا.

أما جهاز PS5 Pro، فقد سجّل الارتفاع الأكبر، إذ انتقل من 749.99 دولار (نحو 2,812 ريالًا) إلى 899.99 دولار (قرابة 3,375 ريالًا)، بفارق يصل إلى نحو 563 ريالًا، في خطوة تعكس تصاعد تكاليف المكونات التقنية المتقدمة.

ويأتي هذا القرار في سياق ضغوط اقتصادية عالمية أثّرت على قطاع التقنية، حيث تواجه الشركات ارتفاعًا في تكاليف الإنتاج والتشغيل، ما دفعها إلى إعادة تسعير منتجاتها، الأمر الذي قد ينعكس على سلوك المستهلكين في سوق الألعاب خلال الفترة القادمة، خصوصًا مع حساسية الأسعار لدى شريحة واسعة من المستخدمين.