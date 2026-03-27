يُعد مقاومة الأنسولين (Insulin Resistance) أحد أبرز العوامل المسببة للسكري من النوع الثاني، السمنة، ومتلازمة التمثيل الغذائي، ويحدث عندما تصبح خلايا الجسم أقل استجابة لهرمون الأنسولين، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم وإفراز المزيد من الأنسولين.

وبحسب تقارير وخبراء صحيين أثبتت العديد من الدراسات العلمية أن تعديل النظام الغذائي يُعد أحد أكثر الأساليب فاعلية في تقليل مقاومة الأنسولين، وهي الحالة التي تمهّد للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وتزيد من مخاطر أمراض القلب.

النظام الغذائي المتوسطي

وفي هذا السياق، يبرز النظام الغذائي المتوسطي كأحد أبرز الأنماط الغذائية المدعومة علمياً، حيث يعتمد على الخضروات، الحبوب الكاملة، الدهون الصحية مثل زيت الزيتون، والبروتينات النباتية والأسماك، الفواكه، المكسرات، منخفض في السكريات المكررة واللحوم الحمراء.

وتؤكد دراسة منشورة في مجلة Nutrients أن الالتزام بهذا النظام يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسكري وتحسّن استجابة الجسم للأنسولين، يقلل الوزن، وكان له تأثير أكبر في بعض الدراسات مقارنة بأنظمة أخرى، كما أثبتت تجارب مقارنة مع نظام الكيتو أنه فعال بنفس القدر في خفض الهيموجلوبين السكري مع سهولة الالتزام به على المدى الطويل.

كما أظهرت دراسة أخرى واسعة النطاق تُعرف بـ«دراسة أتيكا»، أن الأشخاص الذين يتبعون النظام المتوسطي يتمتعون بحساسية أفضل للأنسولين بنسبة ملحوظة مقارنة بمن يتبعون نمطاً غذائياً غربياً، إضافة إلى تحسن في مستويات الدهون وضغط الدم.

الألياف الغذائية

ويعتمد هذا النظام على عدة عناصر رئيسية ثبتت فعاليتها، أبرزها الألياف الغذائية التي تبطئ امتصاص السكر في الدم، والدهون غير المشبعة التي تحسّن التمثيل الغذائي، إلى جانب مضادات الأكسدة التي تقلل الالتهابات المرتبطة بمقاومة الأنسولين.

المكسرات

وفي سياق متصل، تشير مراجعات علمية إلى أن مكونات هذا النظام، مثل الأحماض الدهنية الموجودة في زيت الزيتون والمكسرات، تلعب دوراً مباشراً في تحسين حساسية الخلايا للأنسولين وتقليل الالتهابات المزمنة المرتبطة بالسمنة.

الأنظمة النباتية

ولا يقتصر الأمر على النظام المتوسطي فقط، إذ أظهرت تحليلات حديثة أن الأنظمة النباتية أيضاً قد تسهم في تحسين مؤشرات مقاومة الأنسولين، حيث سجلت دراسات تجريبية انخفاضاً في مستويات الإنسولين الصائم وتحسناً في المؤشرات الحيوية لدى الأشخاص الذين اعتمدوا على غذاء نباتي.

الخضروات والبروتينات

ويؤكد خبراء الصحة أن النجاح في تقليل مقاومة الأنسولين لا يعتمد على نوع غذاء واحد فقط، بل على نمط حياة متكامل يشمل تقليل السكريات المضافة، تجنب الأطعمة المصنعة، وزيادة النشاط البدني، كما توصي الجهات الطبية باتباع نظام غني بالخضروات والبروتينات الصحية مع الحفاظ على وزن مناسب.

وبينما تختلف الاستجابة من شخص لآخر، تجمع الأدلة العلمية على أن التغيير التدريجي في نمط الغذاء يمكن أن يحدث فارقاً كبيراً في تحسين حساسية الأنسولين والوقاية من الأمراض المزمنة.

نصائح عملية لتطبيق النظام

ينصح خبراء الصحة والتغذية باتباع التعليمات التالية لتقليل مقاومة الأنسولين، وهي:

- التركيز على الأطعمة الكاملة: خضروات ورقية، أفوكادو، سمك دهني، مكسرات، بذور، وبقوليات.

- تقليلالسكريات المضافة، المشروبات الغازية، والخبز الأبيض.

- إضافة تمارين مقاومة أو مشي يومياً لتعزيز النتائج.

- استشارة طبيب أو متخصص تغذية قبل البدء، خاصة في حال تناول أدوية.