كارثة جوية في كولومبيا.. 66 قتيلاً إثر تحطم طائرة عسكرية بعد الإقلاع

لقي ما لا يقل عن 66 شخصًا مصرعهم إثر تحطم طائرة نقل عسكرية كولومبية كانت تقل 121 شخصًا، معظمهم من الجنود، وذلك بعد وقت قصير من إقلاعها في جنوب البلاد، وفق ما أعلنته السلطات.

وأوضح وزير الدفاع، بيدرو سانشيز، أن الحادثة وقعت أثناء إقلاع طائرة من طراز Lockheed Martin C-130 Hercules من بلدة بويرتو ليغيزامو الواقعة في عمق منطقة الأمازون الجنوبية قرب الحدود مع بيرو، حيث كانت تقل قوات من الجيش.



وأظهرت صور ومقاطع فيديو تداولتها وسائل الإعلام تصاعد سحب كثيفة من الدخان الأسود من موقع التحطم، فيما هرعت شاحنات تقل جنودًا إلى المكان، وساهم سكان محليون في نقل المصابين وإخماد النيران التي اندلعت وسط منطقة كثيفة الأشجار.

وذكرت القوات الجوية الكولومبية أن 77 شخصًا تم إنقاذهم من موقع الحادثة وهم مصابون، بينما لا تزال السلطات تحقق لتحديد الحصيلة النهائية للضحايا.

وقال قائد القوات الجوية، كارلوس فرناندو سيلفا، إن ملابسات الحادثة لم تتضح بعد، مضيفًا أن الطائرة واجهت مشكلة وسقطت على بعد نحو كيلومترين من المطار.



من جانبه، وصف الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو الحادثة بأنها مأساة مروعة ما كان ينبغي أن تحدث، مشيرًا إلى أنه سعى خلال السنوات الماضية لتحديث أسطول الطائرات العسكرية، لكنه واجه عقبات بيروقراطية.

ودعا بيترو إلى محاسبة المسؤولين المقصرين، مؤكدًا أنه يجب إبعاد أي مسؤول مدني أو عسكري غير قادر على تحمل هذه المسؤولية.

كما أعرب مرشحو الانتخابات الرئاسية القادمة عن حزنهم إزاء الحادثة، مطالبين بإجراء تحقيقات شاملة لكشف أسبابه، خصوصا مع اقتراب الجولة الأولى من الانتخابات في مايو القادم.

وأكد وزير الدفاع إرسال فرق إنقاذ إلى موقع التحطم، إلى جانب تجهيز طائرتين طبيتين لنقل المصابين إلى مستشفيات العاصمة بوغوتا ومدن أخرى.

وأشار سانشيز إلى أن الطائرة كانت صالحة للطيران وأن طاقمها مؤهل بالكامل، مضيفًا أنه يمكن استبعاد فرضية تعرضها لهجوم من الجماعات المسلحة النشطة في البلاد، في ظل استمرار التحقيقات.

من جهتها، أكدت شركة لوكهيد مارتن استعدادها للتعاون مع السلطات الكولومبية في التحقيق.

وتُعد طائرات C-130 من بين أقدم طائرات النقل العسكري، إذ بدأ استخدامها منذ خمسينيات القرن الماضي، وقد اعتمدتها كولومبيا منذ أواخر الستينيات، مع تحديث بعض طرازاتها أخيرا بدعم أمريكي.

وتأتي هذه الحادثة بعد أسابيع من تحطم طائرة مماثلة تابعة لسلاح الجو البوليفي في مدينة إل ألتو، ما أسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصًا وإصابة العشرات.