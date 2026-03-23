كشفت دراسة علمية حديثة أن ثمار القرع المر تحتوي على مركبات تتمتع بفعالية كبيرة في مكافحة داء السكري والأورام الخبيثة.

استخدامات وتحليل مكونات الثمرة

وأوضح الباحثون أن القرع المر يُستخدم على نطاق واسع في الطب الشعبي في آسيا وأفريقيا، لما يُعرف عنه من فوائد عديدة، ما دفعهم إلى دراسة مكوناته المفيدة، حيث قاموا بتحليل أجزاء مختلفة من الثمرة، تشمل القشرة واللب والبذور، في حالتيها الطازجة والمجففة.

وأظهرت النتائج أن أعلى نسبة من المركبات الفينولية، مثل حمض الغاليك وحمض الروزمارينيك، إضافة إلى الريسفيراترول، تتركز في الثمرة المجففة، خصوصاً في القشرة.

تأثير على إنزيم مرتبط بالسكر

وبيّنت التجارب المخبرية أن المستخلصات المستخرجة من القرع المر قادرة على تثبيط نشاط إنزيم «ألفا أميليز»، المسؤول عن تكسير الكربوهيدرات ورفع مستويات السكر في الدم، ما يشير إلى تأثير محتمل في مكافحة السكري، كما أظهرت بعض المستخلصات فعالية سامة تجاه الخلايا السرطانية.

الحاجة إلى مزيد من الأبحاث

وأكد العلماء ضرورة إجراء مزيد من الدراسات على الحيوانات والبشر للتحقق من فعالية هذه النبتة، مشيرين إلى أن النتائج تسلط الضوء على إمكانات القرع المر كمصدر للمركبات النشطة بيولوجياً لتطوير أساليب علاجية جديدة.