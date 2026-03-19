

يُعد الأرز الأبيض من أكثر الأطعمة انتشاراً حول العالم، حيث يدخل في وجبات يومية متنوعة ويمكن تناوله مع أطباق متعددة مثل الخضروات والصلصات واللحوم، لكن رغم شعبيته الكبيرة، يظل السؤال الأبرز لدى الكثيرين: هل يؤدي تناول الأرز الأبيض إلى زيادة الوزن؟

بحسب موقع onlymyhealth، أوضحت خبيرة التغذية الشمولية الدكتورة جيتيكا شوبرا، أن الأرز الأبيض في حد ذاته لا يتسبب بشكل مباشر في زيادة الوزن، مشيرة إلى أن العامل الأساسي في اكتساب الوزن هو تجاوز السعرات الحرارية المستهلكة لما يحرقه الجسم.

وأضافت أن الأرز الأبيض يُصنف ضمن الكربوهيدرات المكررة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع، ما يعني أنه يُهضم بسرعة ويرفع مستوى السكر في الدم بشكل سريع.

وأكدت أن تناوله بكميات كبيرة وبصورة متكررة، دون توازن غذائي يشمل البروتين والألياف والدهون الصحية، قد يؤدي إلى تخزين الدهون خاصة في منطقة البطن. في المقابل، فإن تناوله بكميات معتدلة ضمن نظام غذائي متوازن لا يؤدي بالضرورة إلى زيادة الوزن.

دراسة تدعم الفكرة

وتتوافق هذه الرؤية مع نتائج دراسة أجريت عام 2019، أشارت إلى أن معدلات السمنة أقل في الدول التي يُعد فيها الأرز غذاءً أساسياً، ولفتت الدراسة، التي عُرضت خلال المؤتمر الأوروبي للسمنة في مدينة غلاسكو، إلى أن الأنظمة الغذائية الآسيوية المعتمدة على الأرز قد تساهم في الوقاية من السمنة.

وتظهر الإحصاءات تفاوتاً ملحوظاً، حيث تبلغ نسبة السمنة في الولايات المتحدة نحو 39.8%، بينما لا تتجاوز 4.3% في اليابان، وفق بيانات منظمة الصحة العالمية.

هل يمكن خسارة دهون البطن مع الأرز؟

ورغم اعتماد الكثيرين على الأرز كوجبة يومية، تؤكد شوبرا أنه يمكن فقدان الوزن وحتى تقليل دهون البطن مع الاستمرار في تناوله، وأوضحت خبيرة التغذية أن فقدان الدهون يعتمد على توازن السعرات، وتنظيم مستويات الأنسولين، وتكوين الوجبة، وليس على حذف نوع معين من الطعام.

الكمية المناسبة

وتنصح خبيرة التغذية بأن تتراوح الكمية المناسبة من الأرز الأبيض بين نصف كوب إلى كوب واحد مطبوخ في الوجبة، حسب مستوى النشاط البدني وحجم الجسم، مع ضرورة أن يحتوي الطبق على نسبة جيدة من الخضروات والبروتين.

الفوائد والأضرار

الأرز الأبيض يتميز بسهولة الهضم وخلوه من الغلوتين، كما يمد الجسم بطاقة سريعة، ما يجعله مناسباً أثناء المرض أو بعد التمارين، لكن في المقابل، فإن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى ارتفاع سريع في سكر الدم وزيادة الشعور بالجوع، إضافة إلى احتمالية تراكم الدهون مع مرور الوقت، خاصة لدى الأشخاص قليلي الحركة.

أي أنواع الأرز أفضل؟

تشير شوبرا إلى أن الأنواع التي تُهضم ببطء مثل الأرز البني والأحمر والأسود تُعد خيارات أفضل لخسارة الدهون، نظراً لاحتوائها على نسبة أعلى من الألياف وتأثير أقل على سكر الدم، ومع ذلك، يمكن إدراج الأرز الأبيض في النظام الغذائي بشكل معتدل.

نصائح لتناول الأرز دون زيادة الوزن

نصحت خبيرة التغذية الشمولية بعدة أمور لتناول الأرز دون زيادة الوزن، وهي: التحكم في الكميات، تناوله مع مصادر بروتين مثل العدس أو البيض أو السمك، إضافة الخضروات لزيادة الألياف، إدخال دهون صحية بكميات معتدلة، تجنب الأطعمة المقلية والمشروبات السكرية، تفضيل الأرز المسلوق أو المطهو على البخار بدلاً من المقلي.