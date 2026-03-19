يرتبط اسم صديق الوسط الصحافي أحمد المغربي في ذاكرة من عرفوه بصورة إنسانٍ جعل من العلاقة مع الناس قيمةً أخلاقية قبل أن تكون علاقة اجتماعية عابرة، فحضوره في الوسطَين الإعلامي والاجتماعي لم يتشكّل عبر الظهور أو المجالس، بل عبر رصيد من الوفاء والدماثة ومواقف ظل أثرها باقياً في نفوس أصدقائه.

لم يكن من أولئك الذين يقيسون العلاقات بميزان المصالح، بل عرفه كثير من الإعلاميين والمثقفين بوصفه صديقاً ثابتاً، يقدّر المعنى الحقيقي للصحبة ويمنحها من وقته واهتمامه ما يجعلها علاقة تقوم على الاحترام والوفاء. لذلك ظل اسمه حاضراً في محيط واسع من الكتّاب والإعلاميين الذين رأوا فيه نموذجاً للرجل الذي يحفظ الود ويصون الصداقة.

الدكتور أحمد العرفج لخّص هذه الصورة بعبارة دالة حين وصفه بأنه «زارع الآمال وصاحب المواقف النبيلة»، وهي عبارة تشير إلى طبيعته الإنسانية الهادئة وقدرته على بث الطمأنينة في محيطه، والوقوف إلى جانب أصدقائه في اللحظات التي تختبر صدق العلاقات.

أما ناشر إيلاف ورئيس تحريرها عثمان العمير فقد أشار إلى جوهر هذه الشخصية حين قال عنه إنه «صاحب المناقب الكريمة والمخلص لمعنى الصداقة»، وهو توصيف يعكس طبيعة العلاقة التي نسجها المغربي مع أصدقائه، حيث بقي وفيّاً لهم عبر السنوات، محافظاً على روح الود التي لا تتغيّر بتقلب الظروف.

وفي سياق الحديث عن هذه الصداقة، يستحضر كثيرون موقفه الإنساني مع صديقه الإعلامي الراحل عبدالله القبيع، الذي جمعته به علاقة عميقة قائمة على التقدير المتبادل. كان المغربي قريباً من القبيع في حياته، وظل وفيّاً لذكراه بعد رحيله، في صورة تعكس معنى الصداقة التي لا تنتهي بانتهاء اللحظة، بل تبقى في الذاكرة والوجدان.

الكاتب محمد الساعد عبّر عن جانب من هذه الشخصية حين قال إن أحمد المغربي «صاحب مناقب وأيادٍ بيضاء، وصاحب القلب المحب»، وهي كلمات تختصر حضور رجلٍ ظل قريباً من الناس، لا عبر الألقاب أو المكانة، بل عبر إنسانيته ومواقفه.