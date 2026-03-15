إغلاق 19 مصحة إدمان غير مرخصة في القاهرة

أعلنت السلطات المصرية، اليوم (الأحد)، إغلاق 19 مركزاً غير مرخص لعلاج الإدمان والطب النفسي بمحافظة القاهرة، وفقاً لما أعلنته وزارة الصحة والسكان، وذلك لمزاولة النشاط دون تراخيص قانونية ومخالفة الاشتراطات الصحية والقانونية.

وقال متحدث وزارة الصحة المصرية الدكتور حسام عبدالغفار إن حملة تفتيشية مشتركة بين إدارة العلاج الحر بمديريات الشؤون الصحية والمجلس القومي للصحة النفسية أسفرت عن ضبط وإغلاق هذه المراكز المخالفة، بواقع 16 مركزاً بمنطقة المقطم و3 مراكز بمدينة بدر.

إغلاق 19 مركزاً

وشملت مراكز المقطم التي تم إغلاقها «أجياد - الخطوة الأولى - الحرية - الجيل الجديد - الأوائل - قوة الإرادة - البركة - لايف - بداية - نيو لايف - التغيير - دار النقاهة - الثقة - الأصيل - النسور - الأمل»، أما مراكز مدينة بدر فهي «وعد - الاختيار - دار البداية».

أسباب الإغلاق

وأكد رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص الدكتور هشام زكي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مع استمرار الحملات الرقابية بجميع المحافظات، مشيراً إلى رصد مخالفات جسيمة شملت غياب المدير الفني، مزاولة المهنة بدون ترخيص، قصوراً في مكافحة العدوى والتجهيزات، عدم وجود سجلات منتظمة، مخالفات في التعامل مع النفايات الخطرة، وعدم تصويب مخالفات سابقة.

من جانبه، أشار رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية بالمجلس القومي للصحة النفسية الدكتور أحمد النحاس إلى مخالفة هذه المراكز لقانون تنظيم المنشآت الطبية غير الحكومية (رقم 51 لسنة 1981 المعدل) وقانون الصحة النفسية (رقم 71 لسنة 2009)، وافتقارها لاشتراطات مكافحة العدوى وقانون البيئة، مما يشكل خطراً جسيماً على النزلاء.

ودعا المواطنين إلى التحقق من تراخيص المنشآت قبل التعامل معها، أو تقديم الشكاوى عبر القنوات الرسمية للمجلس القومي للصحة النفسية.

وقائع سابقة

يذكر أن مصر شهدت في الشهور الأخيرة تصعيداً ملحوظاً في حملات الرقابة على مراكز علاج الإدمان والطب النفسي غير المرخصة، بعد تكرار حوادث خطيرة مثل «الهروب الجماعي» لنزلاء من مصحات مخالفة (ديسمبر 2025)، وحرائق ومخالفات صحية أثارت قلقاً عاماً واسعاً.

فخلال العام الماضي وحده 2025، أغلقت وزارة الصحة والسكان أكثر من 100 مركز ومصحة نفسية وإدمان مخالفة، واستمرت الحملات في 2026 بوتيرة أعلى، إذ شملت حتى الآن إغلاق نحو 104 مراكز في محافظات الجيزة الإسكندرية، الشرقية، البحيرة، الدقهلية، والقاهرة.