لا تبدو زينب أبو السمح في مسيرتها المهنية مجرد اسم إداري في قطاع الإعلام، بل تمثل نموذجاً لقيادة سعودية شابة، تشكّلت في لحظة وطنية شديدة الحساسية والثراء، لحظة انتقلت فيها المملكة من استهلاك السرديات إلى صناعتها، ومن متابعة التحولات الثقافية إلى المساهمة المباشرة في تشكيلها وصياغة أدواتها ورموزها ومساراتها المستقبلية.

تشغل زينب أبو السمح منصب المدير العام لـ MBC Studios في المملكة، إلى جانب إدارتها MBC Academy وبرنامج MBC Talent، وهي أدوار تجمع بين قيادة صناعة المحتوى وبناء الكفاءات الإعلامية الجديدة. هذا الجمع بين الإنتاج والتأهيل يعكس رؤية تسعى إلى صناعة جيل جديد من المبدعين القادرين على تقديم محتوى يعكس ثقافة المجتمع السعودي ويخاطب الجمهور إقليمياً وعالمياً.

كما ارتبط اسمها بجهود تطوير صناعة المحتوى عبر التدريب وبناء المهارات، من خلال البرامج الأكاديمية التي تهدف إلى إعداد كوادر سعودية شابة في مجالات الكتابة والإخراج والإنتاج. هذه المبادرات تسعى إلى تحويل صناعة الإعلام من مجرد استهلاك للمحتوى إلى صناعة إبداعية قائمة على المواهب الوطنية.

تجربة زينب أبو السمح تعكس تحوّلاً أوسع في المشهد الإعلامي السعودي؛ حيث لم تعد المرأة السعودية مجرد مشاركة في المجال الإعلامي، بل أصبحت جزءاً من قيادته وصياغة مستقبله.