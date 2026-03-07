يحذر خبراء الصحة من خطورة مرض الإنتان الدموي، المعروف طبياً باسم Sepsis، الذي يُعد حالة طبية طارئة تهدد الحياة وقد يكون من الصعب تشخيصه في مراحله المبكرة.

ما هوالإنتان؟

يُعد الإنتان (sepsis) حالة طبية طارئة خطيرة تنجم عن استجابة الجسم المفرطة لعدوى ما، مما يؤدي إلى إصابة الأنسجة والأعضاء الخاصة به، وتشير تقديرات إلى تسجيل نحو 245 ألف حالة من الإنتان سنوياً في المملكة المتحدة، وهو مرض يتسبب في وفيات نحو 48 ألف شخص أي تفوق مجتمعة تلك الناتجة عن سرطانات الثدي والقولون والبروستاتا، وفقًا لإحصاءات الثقة البريطانية للإنتان حتى 2025-2026.

خطر الإنتان

يحدث الإنتان عندما يبالغ الجهاز المناعي في رد فعله تجاه عدوى في الجسم، ما يؤدي إلى التهاب واسع النطاق قد يسبب تلف الأنسجة وفشل الأعضاء.

ويؤكد الأطباء أن الحالة تمثل طارئاً طبياً، إذ يزداد خطر الوفاة بنحو 8% عن كل ساعة يتأخر فيها العلاج بالمضادات الحيوية.

وإذا لم يتم تشخيص المرض وعلاجه بسرعة، فقد يتطور إلى الصدمة الإنتانية، وهي مرحلة خطيرة قد تؤدي إلى فشل الأعضاء والوفاة.

غالباً ما يبدأ الإنتان بعد إصابة بعدوى شائعة مثل؛ التهابات الصدر، التهاب المسالك البولية، التهابات الجلد، لكن الأطباء لا يفهمون تماماً سبب تطور المرض لدى بعض الأشخاص بينما يتعافى آخرون من العدوى نفسها دون مضاعفات.

الأكثر عرضة

يمكن أن يصيب الإنتان أي شخص، لكن خطر الإصابة يكون أعلى لدى الرضع والأطفال الصغار، وكبار السن، والأشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة، والمرضى الذين يخضعون للعلاج الكيميائي، والحوامل، ومن خضعوا لعمليات جراحية حديثاً أو أقاموا لفترات طويلة في المستشفيات.

أعراض رئيسية

لعدم وجود اختبار تشخيصي واحد حاسم، ينصح الأطباء بالانتباه إلى مجموعة من العلامات التحذيرية، من أبرزها ضطراب الكلام أو الارتباك الذهني، إذ يظهر المريض ارتباكاً مفاجئاً أو صعوبة في الكلام نتيجة تأثر الدماغ بالعدوى، ورعشة شديدة أو آلام عضلية قوية، إذ يشعر المريض برعشة قوية وحمى وآلام تشبه أعراض الإنفلونزا الشديدة،

وتوقف التبول، فعدم التبول طوال يوم كامل يعد علامة خطيرة تشير إلى احتمال فشل الكلى، وضيق شديد في التنفس، إذ قد يعاني المريض من تنفس سريع أو صعوبة واضحة في التنفس بسبب نقص الأكسجين في الأعضاء، وشعور قوي بقرب الموت، إذ يصف بعض المرضى شعوراً مفاجئاً بالخطر أو الإحساس بأنهم على وشك الموت، وتغير لون الجلد ف، قد يصبح الجلد شاحباً أو مزرقاً أو مغطى ببقع غير منتظمة بسبب ضعف الدورة الدموية.

أعراض الإنتان لدى الأطفال

يصعب أحياناً اكتشاف المرض لدى الأطفال الصغار، وتشمل العلامات التحذيرية لديهم؛ القيء المتكرر، ورفض الطعام أو الرضاعة، وعدم التبول لمدة 12 ساعة، وسرعة التنفس، التشنجات، وشحوب أو ازرقاق الجلد، وطفح جلدي لا يختفي عند الضغط عليه، والخمول الشديد أو صعوبة الاستيقاظ.

كيف يُعالج الإنتان؟

يتطلب علاج الإنتان دخول المستشفى بشكل عاجل، ويشمل عادة: تناول المضادات الحيوية عبر الوريد، والسوائل الوريدية، والأكسجين عند الحاجة.

كما يُفضل إعطاء المضادات الحيوية خلال ساعة واحدة من التشخيص، رغم أن بعض الإرشادات تسمح بفترة تصل إلى ست ساعات في ظروف معينة.

ورغم أن بعض المرضى قد يحتاجون إلى أسابيع من العلاج في المستشفى، فإن كثيرين يتعافون تماماً إذا تم التشخيص والعلاج في الوقت المناسب.