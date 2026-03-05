عطل بمحطة رئيسية يقطع الكهرباء عن كوبا ويترك ملايين السكان في الظلام

تعرضت معظم مناطق كوبا، بما في ذلك العاصمة هافانا، لانقطاع واسع في التيار الكهربائي الأربعاء، بعد عطل مفاجئ في إحدى أكبر محطات توليد الكهرباء في البلاد، في وقت تواجه فيه الحكومة الكوبية أزمة طاقة متفاقمة ونقصاً في إمدادات الوقود.

وأعلنت شركة الكهرباء الحكومية (يونيون إلكتريكا)، عن انقطاع كهرباء كبير أصاب معظم أنحاء كوبا، بما في ذلك العاصمة هافانا، نتيجة عطل مفاجئ في محطة أنطونيو غيتيراس الحرارية الكبرى، الواقعة على بعد حوالي 100 كم شرق هافانا.

وأوضحت الشركة أن الانقطاع أثر على الشبكة الكهربائية الوطنية من مقاطعة بينار دل ريو في أقصى الغرب حتى مقاطعة كاماغواي في الوسط الشرقي، مع تأثر محطات فرعية في مقاطعة لاس توناس الشرقية، مما ترك فقط المقاطعات الشرقية البعيدة (مثل هولغوين) بالكهرباء. وبقيت محطة فيلتون 1 في هولغوين متصلة بالشبكة، حسب وزارة الطاقة الكوبية.



وقدرت تقارير إعلامية محلية أن إصلاحات محطة غيتيراس قد تستغرق 3 إلى 4 أيام، حيث يركز الفرق الفنية على إصلاح تسرب في المرجل الفائق التسخين وتقليل استهلاك المياه.

ونقلت وسائل إعلام عن المدير الفني رومان بيريز أن «الهدف الرئيسي هو تقليل استهلاك المياه عبر إصلاح العطل في المرجل الفائق والتسريبات الأخرى».

يأتي هذا الانقطاع في سياق أزمة طاقة مستمرة في كوبا، تفاقمت بسبب نقص الوقود الناجم عن إجراءات إدارة الرئيس دونالد ترمب التي حدت من شحنات النفط، خاصة بعد إسقاط نظام نيكولاس مادورو في فنزويلا - المورد الرئيسي السابق لنصف احتياجات كوبا تقريباً -، وتهديد واشنطن بفرض تعريفات جمركية على الدول التي تمد كوبا بالنفط، مما دفع المكسيك - المورد البديل - إلى وقف الإمدادات.

وتعزو الحكومة الكوبية الأزمة الاقتصادية إلى عقود من العقوبات الأمريكية، التي أعاقت الاستثمار في توليد الكهرباء وصيانة الشبكة. وشهدت الجزيرة انقطاعات كبرى متكررة في السنوات الأخيرة، حتى قبل تصعيد الضغط الأمريكي الحالي.

ورغم اعتياد السكان في هافانا على انقطاعات دورية بسبب نظام التوزيع الحكومي، إلا أن الانقطاع الكامل أثار استياءً.

فيما توقفت بعض الإشارات المرورية والمحلات عن العمل، بينما استمر بعضها بفضل الألواح الشمسية أو المولدات، كما تأخر بث نشرة الأخبار الوطنية على التلفزيون الحكومي أكثر من نصف ساعة.

ومع تزايد أسعار الوقود، لجأ بعض السكان إلى تركيب ألواح شمسية على المنازل والمركبات للحفاظ على الكهرباء الأساسية، وسط نقص في خدمات أخرى مثل جمع النفايات والنقل.