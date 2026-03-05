في واقعة مروعة، بدأت النيابة العامة المصرية بمدينة 6 أكتوبر تحقيقات موسعة وشاملة لكشف ملابسات وأسباب العثور على جثتي طفلين متفحمتين داخل محول كهرباء في منطقة مساكن 109 (مشروع 109) بمدينة 6 أكتوبر، في حادثة مأساوية أثارت صدمة واسعة بين الأهالي.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً من أهالي المنطقة يفيد بانبعاث رائحة احتراق قوية ووجود جثث متفحمة داخل أحد محولات الكهرباء، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والإنقاذ إلى المكان، حيث تبين بعد المعاينة والفحص الأولي وجود جثتي طفلين (غير محددي العمر بدقة في التقارير الأولية) متفحمتين تماماً داخل المحول.

وتم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى المختصة، وتحرير محضر بالواقعة رقم [غير محدد في التقارير] بقسم شرطة 6 أكتوبر، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق فوراً.

وأمرت النيابة بسرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية للتوصل إلى هوية الضحيتين، وسبب وفاتهما، وظروف دخولهما إلى المحول.

كما طلبت عرض الجثتين على الطب الشرعي لإجراء تشريح دقيق يحدد سبب الوفاة ومحاولة تحديد الهوية رغم تشوه الجثث بشكل كبير بفعل الحرارة الشديدة.

وتشمل الإجراءات الأمنية الاستماع إلى أقوال شهود العيان في المنطقة، مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة المحيطة بالموقع لتحديد أي أشخاص اقتربوا من المحول، فحص بلاغات التغيب عن المنازل خلال الفترة الأخيرة في المنطقة والمحافظات المجاورة، بحثاً عن أطفال مفقودين قد يتطابقون مع الضحيتين.

ولم تكشف التحقيقات الأولية حتى الآن تفاصيل إضافية حول ما إذا كان الحادث عرضياً أم جنائياً ويستمر الغموض يحيط بالواقعة مع استمرار جمع الأدلة.