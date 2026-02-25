أعلنت وزارة النقل العراقية إغلاق مطار بغداد الدولي مؤقتاً أمام الرحلات الجوية، بسبب عطل فني طارئ، مؤكدة أن العمل جارٍ لإصلاح الخلل تمهيداً لإعادة فتحه خلال ساعات.

خلل في إنارة المدرج

وبحسب مصدر أمني، فإن عطلاً في منظومة إنارة أحد المدارج تسبّب في إرباك حركة الهبوط قبيل فجر الأربعاء.

الخلل حال دون إتمام عمليات الهبوط وفق معايير السلامة المعتمدة، ما استدعى اتخاذ إجراءات فورية.

طائرة تركية تعود أدراجها

وأوضح المصدر أن طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية كانت قادمة من إسطنبول اضطرت إلى التحليق لبعض الوقت في الأجواء بعد انطفاء إنارة المدرج، قبل أن تتخذ قرار العودة إلى وجهتها الأصلية لتعذر الهبوط.

وأشار إلى أنه جرى إبلاغ الرحلات القادمة بإلغاء الهبوط والإقلاع مؤقتاً، من دون إعلان إغلاق كامل للمطار أو المجال الجوي.