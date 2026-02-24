ضرب زلزال بلغت قوته 5.6 درجة على مقياس ريختر، اليوم (الثلاثاء)، قبالة سواحل مقاطعة ييلان شمال شرقي تايوان، وفق ما أعلنته إدارة الأرصاد الجوية المركزية في الجزيرة.

زلزال بقوة 5.6 درجة يهز شمال شرق تايوان دون تسجيل أضرار أو إصابات

ووقع مركز الزلزال في المياه الساحلية على بعد نحو 16.9 كيلومتر شرق جنوب شرق مقر حكومة مقاطعة ييلان، وعلى عمق 66.8 كيلومتر (نحو 41.5 ميل) تحت سطح الأرض، مما ساهم في انتشار الاهتزازات على نطاق واسع نسبياً دون أن يتسبب في دمار كبير.

وأفادت التقارير الأولية بأنه لم يتم تسجيل أي أضرار مادية أو إصابات بشرية حتى الآن، رغم أن الزلزال تسبب في اهتزاز ملحوظ للمباني في العاصمة تايبيه، وشعر به السكان في عدة مناطق شمالية.



وسجلت شدة الزلزال (حسب المقياس التايواني المكون من 7 درجات) درجة 4 في أجزاء من مقاطعة ييلان (وكانت الأعلى في بلدة ناناو)، بينما بلغت درجة 3 في مناطق أخرى مثل مقاطعة هوالين، مدينة تايبيه الجديدة، تايبيه، تاويوان، مقاطعة ومدينة شينتشو، تايتشونغ، ومياو لي.

وتقع تايوان على مفترق صفيحتين تكتونيتين رئيسيتين، مما يجعلها واحدة من أكثر المناطق عرضة للزلازل في العالم، وشهدت الجزيرة في الماضي زلازل مدمرة، أبرزها زلزال عام 1999 بقوة 7.3 درجات الذي أودى بحياة أكثر من ألفي شخص، وزلزال عام 2016 في جنوب الجزيرة الذي أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص.

وتواصل السلطات التايوانية مراقبة الوضع بحثاً عن أي هزات ارتدادية محتملة.