وداعاً لأزرق كينيدي.. طائرة الرئاسة الأمريكية تتحول إلى الأحمر والذهبي والأزرق الداكن

أعلنت القوات الجوية الأمريكية، اعتماد تصميم طلاء جديد لأسطول الطائرات المخصصة لنقل كبار الشخصيات، بما في ذلك الجيل الجديد من طائرات الرئاسة (VC-25B)، وذلك بألوان الأحمر والأبيض والأزرق الداكن والذهبي.

ويمثل التصميم الجديد تحولاً جذرياً عن اللوك الشهير باللونين الأبيض والأزرق الفاتح، الذي صممته جاكلين كينيدي في أوائل الستينيات، والذي أصبح رمزاً عالمياً لطائرة الرئاسة الأمريكية منذ عهد جون إف كينيدي.

وأكدت القوات الجوية في بيان رسمي أن اللوك الجديد سيُطبق على الطائرتين الجديدتين المعدلتين من طراز بوينغ 747-8i المقرر تسليمهما كطائرتي رئاسة رئيسيتين في 2027-2028، وطائرة بوينغ 747-8i التي تبرعت بها قطر وتُعد جزءاً من الأسطول الاحتياطي، وطائرات أخرى في أسطول النقل التنفيذي مثل C-32 التي غالباً ما تُستخدم كـ«Air Force Two».



وظهرت بالفعل صور لطائرة C-32 وقد طليت باللون الأبيض العلوي والأزرق الداكن في الجزء السفلي، مع خطوط فاصلة حمراء وذهبية، بالإضافة إلى علم أمريكي كبير على الذيل وهو تصميم يتطابق مع الرندرينغز التي نشرها الرئيس دونالد ترامب في فترة رئاسته الأولى عام 2019.

واقترح الرئيس ترامب في 2018-2019 تغيير ألوان طائرة الرئاسة إلى ألوان أكثر جرأة «أحمر، أبيض، أزرق داكن» مستوحاة جزئياً من طائرته الخاصة «Trump Force One»، لكن الخطة أُلغيت في 2022 بعد أن حددت القوات الجوية أن الألوان الداكنة قد تتسبب في ارتفاع حرارة الطائرة بشكل زائد، مما يؤثر على أنظمة التبريد والطلاء نفسه.



وفي عهد الرئيس جو بايدن، تم اختيار تصميم يحافظ على الروح الكلاسيكية مع تحديث طفيف للأزرق، لكن مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير 2025، أُعيد فتح الملف، وتمت الموافقة على النسخة المعدلة التي تضيف اللون الذهبي كعنصر مميز، مع حلول هندسية لمشكلة الحرارة السابقة.

يأتي الإعلان وسط حملة أوسع لإضفاء «طابع أمريكي قوي» على الرموز الرسمية، حيث أشارت مصادر في البيت الأبيض إلى أن الرئيس يرى في الألوان الجديدة تعبيراً أفضل عن «الفخر الوطني والقوة».